Unternehmensgruppe Everfield erwirbt SoCom Informationssysteme

SoCom hat ein vollwertiges ERP-System für die Textilpflege-Branche entwickelt und gehört zu den europaweit führenden Anbietern in diesem Segment. beabsichtigt, SoCom zu langfristigem und nachhaltigem Wachstum zu verhelfen.

Das Unternehmen mit Sitz in Bayern ist ein Softwarespezialist für Wäschereien und ermöglicht mit der ERP-Software TIKOS ein durchgängiges Prozessmanagement für Großwäschereien. Mit mehr als 40 Software-Modulen sowie App- und Web-Lösungen reichen die Digitalisierungsmöglichkeiten auch über die Betriebsgrenzen hinaus. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio ist der Mittelständler seit über 30 Jahren erfolgreich in der Wäschereibranche tätig und Marktführer im deutschsprachigen Raum. Insgesamt werden Produkte von SoCom in mehr als 350 Wäschereien in 17 Ländern eingesetzt. Zu den Kunden zählt ein Großteil der deutschen Wäschereiunternehmen.

Fokus auf langfristige Entwicklung

„In der Everfield-Gruppe schließen sich hochspezialisierte Software-Unternehmen zusammen, die in ihrem Segment zu den führenden Anbietern zählen“, betonte Henning Schreiber, Everfield Deutschland-Geschäftsführer. „ Wir werden gemeinsam mit der SoCom-Geschäftsführung und den Mitarbeitern die starke Marktposition des Unternehmens langfristig fortentwickeln. Unser Ziel ist nachhaltiges Wachstum auf Basis des bestehenden Produkt- und Dienstleistungsportfolios.“

Everfield will eine europaweite Gruppe von B2B-Software-Unternehmen zusammenstellen. Im Rahmen einer „Buy-and-Grow“ Strategie zielt Everfield auf die vollständige Übernahme der Unternehmensanteile und hat dabei nicht den kurzfristigen Erfolg durch einen schnellen Wiederverkauf im Auge, sondern setzt auf langfristige Zusammenarbeit. Henning Schreiber: „Wir kommen, um zu bleiben.“ Die Unternehmen sollen ihre Autonomie weitgehend behalten, können jedoch auf Unterstützung zurückgreifen.