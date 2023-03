Virtual Reality beim Gaming: Eine Menge neuer Spiele sind zu entdecken

Vor ein paar Jahren noch fast undenkbar. Heute Realität – virtuelle Realität. Virtual Reality findet immer mehr Platz in unserem Alltag. Auch was das Gaming angeht, werden VR-Spiele immer beliebter. Durch VR-Brillen, VR-Handschuhe und – Headsets wird die Gaming-Welt erschreckend real.

Einige der spannendsten Spiele in der virtualen Realität möchten wir in diesem Beitrag gerne – ganz real- vorstellen.

The Rock Band VR

Hier wird man auf der virtuellen Bühne mit seiner Rockband zum Star. “The Rock Band VR” sorgt dabei für ein unvergleichliches Erlebnis, indem der Spieler bei großen Rockhits wie “Walk this Way” von Aerosmith, einen atemberaubenden Auftritt als Rockstar hinlegen kann. Die Musikqualität, ist nicht nur durch die immense Songauswahl, sondern auch durch den perfekten Klang einfach spitze.

Insgesamt ist “The Rock Band VR” ein spannendes VR-Game, das vor allem Fans der Rockmusik begeistern wird und für Langzeitmotivation sorgt.

Rogan: The Thief in the Castle

Das koreanische Entwicklerstudio Smilegat hat mit „Rogan: The Thief in the Castle“ ein Virtual-Reality-Stealth-Game veröffentlicht, in dem Spieler in die Rolle des Meisterdiebs Rogan im Mittelalter schlüpfen.

Er schleicht sich zum Plündern in das Schloss eines Königs und findet sich in einer großen Verschwörung wieder. Bei seinem Besuch im Schloss trifft er auf die schöne Victoria, die für einen Mord verantwortlich sein soll. Rogan ändert seinen Plan und willigt ein, die Unschuld des gutaussehenden Ritters zu beweisen, um mehr Geld zu verdienen. Der Meisterdieb beschützt Victoria und kann gleichzeitig das Vermögen des Schlosses stehlen. Schweigen und nicht entdeckt werden sind die beiden wichtigsten Gebote, die befolgt werden müssen, um nicht erwischt zu werden. In puncto Grafik und Sound ist “Rogan: The Thiefd in the Castle” von herausragender Qualität und hohem Realismus.

The Climb 2

Das Kletterspiel „The Climb 2“ entführt die Spieler in die Welt der Kletterer und muss in 15 Leveln ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen. Er nimmt an Kletterwettbewerben in verschiedenen Umgebungen wie Alpen, Grand Canyon, Städten und vielen anderen Situationen teil. Dies ist vergleichbar mit einem Online Casino. Begegne in der 3D-Welt Nagetieren, furchterregenden Vögeln und atemberaubenden Landschaften. Die Spieler halten das Kletterseil mit ihren VR-Handschuhen, und das Klettern erfordert Ausdauer, daher muss die Energie gut verwaltet werden. Klettertouren werden erstklassig präsentiert, man kann sich umschauen und beim Betrachten von oben ein Kribbeln im Magen spüren.

Wir können “The Climb 2” allen empfehlen, die sich immer wieder in Wettkämpfen um die besten Kletterer beweisen wollen.

Unser Fazit

Die drei Virtual-Reality-Spiele The Climb 2, The Rock Band VR und Rogan: The Thief in the Castle sind großartige Spiele, die den Stress und die Sorgen des Alltags für einen Moment nehmen. Die Grafik, der Sound und die Musik sind von hoher Qualität und wirken sich positiv auf Stimulation und Spaß aus.