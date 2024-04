Tech & Data: zwei Innovationshebel im Gesundheitsbereich

Seit über drei Jahrzehnten unterstützt Alcimed technologisch oder wissenschaftlich anspruchsvoll agierende Industrien. Das Unternehmen, ein Pionier der Healthcare-Beratung, verhilft Kunden aus dem Gesundheitswesen dazu, innovative Technik-und-Daten-Anwendungen zu erstellen. In seinem Bereich Tech & Data bietet das Team Expertisen für Data Science, Digitale Zwillinge, Robotik und andere Disziplinen.

Zu den Kunden des 1993 gegründeten Beratungshauses Alcimed zählen Großunternehmen und Mittelständler ebenso wie Start-ups und Institutionen. Außer für das Gesundheitswesen agiert das Team für die Branchen Biotech, Lebensmittel, Energie, Umwelt, Luftfahrt, Raumfahrt und andere.

Aktuell sind 220 Mitarbeiter weltweit in acht sogenannten Basislagern (Begriff von Alcimed) auf vielfältige Weise für Kunden da. Sie arbeiten im Bereich neue Technologien, erschließen Märkte und konzipieren Innovationsstrategien sowie Zukunftsszenarien. Bei all ihren Aktivitäten beraten die „Entdecker“, wie Alcimed seine Mitarbeiter nennt, ihre Kunden nicht nur, sondern ebnen Wege zu strategischen Entscheidungen.

Gleich, ob es um Produkt-Launches geht oder darum, innovative technologische Lösungen oder Partner aufzuspüren, Forschung und Entwicklung auf das nächste Level oder Markteintritte in Gang zu bringen: Alcimed steht Kunden im Gesundheitswesen durch seine fundierte Expertise zur Seite, sodass sie Zeit sparen und die für sie richtigen Entscheidungen treffen.

Breite Unterstützung für Kunden in puncto Tech & Data

Zu den Expertisen des Beratungshauses zählt der Bereich Tech & Data . Hier vermittelt es seinen Kunden „Technik und Daten als Innovationshebel im Dienste der Menschen und des Planeten“, wie es auf seiner Webseite heißt. Hier einige Beispiele dieser Leistungen:

Data Science

Data Science steht für Lösungen, mit denen man datenbasiert unter anderem Trends, Zusammenhänge, Bewertungen oder Prognosen herausfiltern kann. In dieser Sparte ist Alcimed bereits seit über 25 Jahren in Innovations- und Geschäftsentwicklungsprojekten aktiv. Basierend auf dieser Expertise fungiert das Team als externes Data Lab für seine Kunden und übernimmt deren geschäftliche Aufgaben. Zudem ist es in der Lage, mittels Data-Projekten einen Proof of Concept (POC), ein Modell oder ein Tool zu entwickeln.

In einem konkreten Fall half Alcimed einem führenden Pharmaunternehmen dabei, einen aggregierten Indikator einzuführen, um das Engagement seiner Kunden nachzuhalten. Basierend auf den Datenbanken der Pharmafirma entwickelten die Berater eine Aggregationsmethode, mit der sie lückenlos überblickt, wie sie mit Healthcare-Fachleuten interagiert. Mittels dieses Indikators kann das Unternehmen einschätzen, wie sich das Kundenengagement sowohl individuell als auch in puncto Kundenprofile darstellt. So erfasst es auch, zu welchen Ergebnissen seine Veranstaltungen und Marketingaktionen führen.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge repräsentieren materielle oder immaterielle Objekte aus der realen Welt. Über bloße Daten hinausgehend, entstehen in diesem Bereich Modelle der repräsentierten Objekte. Digitale Zwillinge im Gesundheitswesen zu nutzen, ist nicht ohne Weiteres zu schaffen. So stehen Unternehmen oftmals aufgrund von heterogenen Informationen vor Hürden bzw. sie müssen Informationen aus diversen Quellen kombinieren. Dies führt häufig zu minderwertigen Daten, wodurch es kompliziert ist, Daten zu analysieren und abzubilden.

Bereits seit 25 Jahren realisiert Alcimed Anwendungen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz (KI), auch mit Bezug auf Digitale Zwillinge im Gesundheitswesen. In einem konkreten Fall bewertete das Team für einen Kunden aus dieser Branche, was Digitale Zwillinge zu leisten vermögen. Die Firma wollte innovative Wege zur besseren Qualität und Sicherheit seiner Produkte beschreiten. Die Experten von Alcimed erforschten die Möglichkeiten und Nutzungspotenziale dieser Technologien und wie sie diese für den Kunden umsetzen bzw. in sein Ökosystem einfügen konnten. Dieses Projekt ergab, dass das betreute Unternehmen von Digitalen Zwillingen profitieren kann, und es ebnete Wege zu Partnerschaften für gemeinsame Entwicklungen.

Robotik

Durch den Einsatz der Robotik wandelt sich auch das Gesundheitswesen. In der Chirurgie erlauben es diese Lösungen z. B., noch präziser zu arbeiten und Fehler zu verringern. Ferner kommen intelligente Roboter zunehmend in der Pflege zum Einsatz.

Auch in diesem Bereich unterstützt Alcimed Kunden in puncto Innovation und Geschäftsentwicklung. In einem konkreten Fall begleitete das Beratungshaus ein Unternehmen der Medizintechnik dabei, seine Plattform für digitale Chirurgie auf den Markt zu bringen. Indem es die am Kauf und an der Einführung von Robotikanwendungen Beteiligten identifizierte und untersuchte, inwieweit sie Einfluss nehmen, befähigte das Team den Kunden zu einer Markteinführungsstrategie. Zudem half es ihm, seine Vertriebs- und Marketingmitarbeiter in allen europäischen Ländern zu schulen.

Künstliche Intelligenz

KI und Maschinelles Lernen bringen Unternehmen vor allem dann weiter, wenn sie viele Datenpunkte für ihre Entscheidungen benötigen. Insbesondere die Healthcare-Branche profitiert von diesen Lösungen, weil Patientendaten meistens bei mehreren Gesundheitsdienstleistern vorliegen.

In einem konkreten Fall wollte ein global tätiger Alcimed-Kunde aus der Medizintechnik prüfen, ob der Markt für seine KI-Lösung für Anästhesisten bereit war – diese betraf die Entscheidungsfindung im Umgang mit Komapatienten. Im ersten Schritt evaluierte Alcimed den potenziellen Nutzen der betreffenden Lösung anhand von Tests und Gesprächen mit anvisierten Anwendern in neun nordeuropäischen Ländern. Dabei nahm das Team auch Ansätze unter die Lupe, um vorhandene Barrieren zu überwinden. Darüber hinaus durchleuchtete es den Markt mit Blick darauf, wie viele Nutzer und Patienten von dieser Anwendung profitieren würden. Ebenso stand es dem Kunden zur Seite, damit er die Beschaffung einer solchen Lösung erfassen und steuern konnte.