Chatbot für den Einsatz im Kundenservice

Der Hersteller von Küchenequipment, das weltweit in Profiküchen eingesetzt wird, betreibt seit Jahren eine telefonische Beratung für Köche zu Geräten und Rezepten. Der Fachkräftemangel gefährdet jedoch die Arbeit der “ChefLine”. Zwar verfügen die langjährigen Support-Mitarbeiter über umfangreiches Erfahrungswissen, doch es fehlen qualifizierte Nachfolger. RATIONAL suchte daher eine digitale Lösung, um den Beratungsservice langfristig zu sichern.

Integration der ChatGPT-API

Die ChefLine sollte einen digitalen Kollegen bekommen. Ein Chatbot, der wiederkehrende Probleme vollständig alleine lösen kann und so die Mitarbeiter der Service-Hotline entlastet. Um den Dialog zwischen fragenden Köchen und dem neuen, digitalen Kollegen so angenehm wie möglich zu gestalten, wurde die API von ChatGPT in die Anwendung integriert.

Zusammen mit PLAN D identifizierte der Hersteller zunächst die Ausgangslage. Welche Erwartungen und Wünsche hat das Team von RATIONAL und welche Daten stehen zur Verfügung? Mit welchen Anliegen melden sich die Anrufer? Welche Sprachen werden genutzt? Wie erfolgt die Identifizierung von Kunden und Geräten? Sind die Küchengeräte Wi-Fi-fähig? Abgeleitet aus den Antworten auf diese Fragen haben beide Unternehmen konkrete Anwendungsfälle herausgearbeitet, unter Berücksichtigung ihrer technischen Machbarkeit, der Verfügbarkeit von Daten sowie der Wirtschaftlichkeit.

In kurzer Zeit zu einem Minimum Viable Product (MVP)

Der Chatbot kombiniert das Fachwissen von RATIONAL mit den Möglichkeiten von ChatGPT. Im praktischen Einsatz könnten Köche über diesen weltweit an 365 Tagen im Jahr telefonische Beratung zu Geräten und Rezepten des Herstellers erhalten. Während des Projekts konnte die Management- und Technologieberatung beweisen, wie Unternehmen konkret evaluieren können, ob und in welchem Umfang KI-Anwendungen für sie wirtschaftlich relevant sind. Zusätzlich konnte PLAN D zeigen, wie solche Anwendungen in kürzester Zeit zur Reife eines MVP entwickelt werden und wie dieses im Unternehmen implementiert werden kann.

Sascha Barby von RATIONAL: „Das MVP macht das Potenzial künstlicher Intelligenz für Unternehmen sehr greifbar. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis nach nur 100 Tagen konnten wir auch interne Stakeholder davon überzeugen, weiter in KI und Daten zu investieren. Ich bin gespannt auf die nächsten Schritte.”

Ein Webinar

zum ChatGPT-Praxisbeispiel gibt es kostenlos am 08.06.2023 um 12.00 Uhr. “Case Study: ChatGPT im Customer Support erfolgreich einsetzen“.