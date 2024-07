Privates 5G-Campus-Netz für RTL Deutschland

Das private 5G-Campus-Netz hat RTL Deutschland zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Betrieb genommen. Die Lösung ermöglicht unter anderem den Einsatz von kabellosen Kameras sowohl innerhalb als auch außerhalb der Studios. Bisher werden Live-Produktionen hauptsächlich mit kabelgebundenen Kameras realisiert, die für eine dynamische Bildführung durchs Studio bewegt werden. Kabellos angebundene Kameras bieten eine höhere Flexibilität für den TV-Sendebetrieb.

Drahtlose Mikrofone

Die kurzen Wege der eigenständigen 5G-Architektur unterstützen datenintensive Anwendungen mit ultrakurzer Reaktionszeit im Millisekunden-Bereich. Diese ermöglicht eine besonders schnelle Verarbeitung der Daten. Neben drahtlosen Kameras wird das Netz in Zukunft auch den Betrieb von drahtlosen Mikrofonen, einer drahtlosen Intercom als auch den dedizierten Zugang zum Internet ermöglichen. Weitere produktionsrelevante Systeme sollen ebenfalls über 5G erprobt werden.

Für die Sendungen rund um die Fußball-Europameisterschaft wird das Campus-Netz auf dem Produktionsgelände auf ein benachbartes Veranstaltungsgelände ausgeweitet. Hier findet die Berichterstattung vom Public Viewing live über das private 5G-Campus-Netz von RTL statt. So wird eine Live-Übertragung sichergestellt, auch wenn die Mobilfunkzellen des öffentlichen Netzes ausgelastet sind.

Für die Live-Produktionen werden hohe Bandbreiten im Upload von circa 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) realisiert. Die Verzögerungsrate darf 25 Millisekunden nicht überschreiten. Das 5G-SA-Netz funkt dabei auf eigens für RTL Deutschland reservierten Frequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Bis zu 100 Megahertz Bandbreite stehen für den Sender so exklusiv zur Verfügung.

Campus-Netz versorgt eine Fläche von 35.000 Quadratmetern

Das 5G-Campus-Netz wird nicht nur in zwei RTL-Studios installiert, sondern auch in der Mall. Darüber hinaus wird der Besucherparkplatz von RTL in Köln-Deutz mit 5G versorgt. Zusammen mit dem Gelände für das Public Viewing während der EM deckt das Campus-Netz somit eine Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern ab. Das ermöglicht RTL eine unterbrechungsfreie Versorgung sowohl indoor als auch outdoor. Für das Campus-Netz bei RTL Deutschland wurden insgesamt sechs Antennen installiert: zwei im Außenbereich, wovon eine temporär genutzt wird, und vier weitere im Innenbereich.