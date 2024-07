NIS-2-Richtlinie verändert Verantwortung für Domain-Sicherheit

Die Bedeutung der Domain-Sicherheit unter der NIS-2-Richtlinie wird durch die steigende Zahl und Schwere von Cyberangriffen unterstrichen, die speziell die kritische digitale Infrastruktur von Unternehmen ins Visier nehmen. Domains sind dabei oft das erste Ziel für Cyberkriminelle, die versuchen, Zugang zu den Netzwerken und sensiblen Daten von Unternehmen zu erlangen. Die verstärkte Fokussierung der NIS-2-Richtlinie auf die Domain-Inhaberschaft spiegelt die zentrale Rolle wider, die die genaue Zuordnung von Domains in der Netzwerk- und Informationssicherheit spielt. Die Domain-Inhaberschaft ist ein integraler Bestandteil der Domain-Sicherheit und wird durch die NIS-2-Richtlinie geregelt.

Angriff auf Domain kann weitreichende Konsequenzen haben

Domains sind nicht nur Adressen im Internet. Sie sind Teil der Unternehmensidentität und -kommunikation und beeinflussen das Vertrauen der Kunden sowie die Markenwahrnehmung. Ein Angriff auf eine Domain kann daher weitreichende Konsequenzen haben, von direktem Datenverlust bis hin zur langfristigen Schädigung der Markenreputation. Darüber hinaus dienen Domains als Angriffsvektor für Phishing und Malware, wobei gefälschte oder kompromittierte Domains dazu genutzt werden, Benutzer zu täuschen und sie dazu zu bringen, sensible Informationen preiszugeben oder schädliche Software herunterzuladen.

Daher sind Unternehmen dazu verpflichtet, umfassende Risikomanagementprozesse zu implementieren, die auch die Sicherheit ihrer Domains berücksichtigen. Dies schließt die Durchführung regelmäßiger Sicherheitsaudits, die Etablierung von Incident-Response-Plänen und die kontinuierliche Überwachung und Bewertung von Sicherheitsvorkehrungen mit ein. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es empfehlenswert, dass Unternehmen in Technologien investieren, die eine Echtzeitüberwachung und -analyse von Domain-bezogenen Sicherheitsereignissen ermöglichen.

Domain Monitoring in Echtzeit

Hierbei spielt das Domain Monitoring eine entscheidende Rolle, da es als Echtzeitüberwachungstool fungiert, das es ermöglicht, neu registrierte Domains, die den Markennamen des Unternehmens enthalten oder ihm ähnlich sind, sofort zu identifizieren. Dies hilft, potenzielle Phishing-Angriffe oder Markenmissbräuche frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) nimmt in diesem Kontext ebenfalls eine zentrale Rolle ein. DNSSEC erhöht die Sicherheit des Domain Name Systems, indem es eine verifizierbare Authentizität der DNS-Antworten gewährleistet. Eine entscheidende Schutzmaßnahme, da DNS-Spoofing und Cache Poisoning zu den Methoden gehören, mit denen Cyberkriminelle den Netzwerkverkehr umleiten und Nutzer unbemerkt auf schädliche Websites führen. Durch die Implementierung von DNSSEC können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Domain-Namen vor solchen Angriffen geschützt sind, was wiederum eine kritische Anforderung der NIS-2-Richtlinie darstellt.

Gleichzeitig ist eine enge Zusammenarbeit zwischen IT-Sicherheitsteams und Domain-Administratoren erforderlich, um Sicherheitslücken schnell erkennen und schließen zu können. Durch regelmäßige Schulungen und den Austausch von Best Practices können diese Teams sicherstellen, dass Sicherheitsmaßnahmen ständig aktualisiert und verbessert werden.

Potenzielle Risiken für Unternehmen in puncto Domains

Unternehmen, die die Sicherheit ihrer Domains vernachlässigen, stehen vor erheblichen Risiken, die sowohl operationelle als auch finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen können. Auf operationeller Ebene können Phishing-Angriffe, die durch nachlässige Domain-Sicherheit erleichtert werden, zu Datenverlusten führen. Diese Art von Sicherheitsverletzung kann nicht nur die personenbezogenen Daten der Kunden kompromittieren, sondern auch kritische Unternehmensdaten in Gefahr bringen. Des Weiteren stellen DDoS-Angriffe, die durch unzureichend gesicherte Domains erleichtert werden, eine ernsthafte Bedrohung für die Verfügbarkeit von Online-Diensten dar und können die Geschäftskontinuität erheblich stören.

Darüber hinaus kann Domain Spoofing, bei dem Angreifer ähnlich klingende oder fast identische Domain-Namen registrieren, dazu führen, dass Kunden unwissentlich sensible Informationen auf betrügerischen Websites preisgeben. Dies schädigt das Vertrauen der Kunden und kann langfristige Auswirkungen auf das Markenimage und den Umsatz des Unternehmens haben.

NIS-2 legt fest, dass Unternehmen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer Systeme treffen müssen. Bei Nichteinhaltung können die zuständigen Aufsichtsbehörden Bußgelder verhängen, die bis zu zehn Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens betragen können. Solche finanziellen Strafen, gepaart mit dem potenziellen Verlust von Kundenvertrauen und Umsatz aufgrund von Sicherheitsvorfällen, unterstreichen die kritische Notwendigkeit für Unternehmen, Domain-Sicherheit als zentralen Bestandteil ihrer Cybersicherheitsstrategie zu priorisieren.

Integration von Domain-Sicherheit in die Security Policy

Es wird erwartet, dass Führungskräfte nicht nur die notwendigen Ressourcen bereitstellen, sondern auch eine aktive Rolle bei der Förderung einer starken Sicherheitskultur innerhalb des Unternehmens einnehmen. Dies bedeutet, dass die Geschäftsführung die Umsetzung und Einhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen verantwortet und überwacht, einschließlich der Sicherheit von Domains. Sie muss sicherstellen, dass die Domain-Sicherheit als Priorität betrachtet wird und eng in alle Aspekte der IT-Sicherheitspraktiken des Unternehmens integriert ist.

Außerdem müssen IT-Verantwortliche dafür sorgen, dass die Bedeutung der Domain-Sicherheit auf allen Ebenen des Unternehmens verstanden wird. Dazu gehört, Mitarbeiter über die Risiken zu schulen und über die Notwendigkeit aufzuklären, die Domain-Integrität als Teil der allgemeinen Datensicherheit und Cyberabwehrstrategie zu schützen. Gleichzeitig sollten die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um mit den neuesten Bedrohungen Schritt zu halten und die Compliance zu gewährleisten.

Die Führungsebene muss ein klares Verständnis für die rechtlichen Anforderungen der NIS-2-Richtlinie haben und wie deren Einhaltung nicht nur die Sicherheit verbessert, sondern auch rechtliche und finanzielle Strafen vermeidet. Durch die Entwicklung eines umfassenden Incident-Response-Plans, der auch die schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle in Bezug auf Domains umfasst, können Führungskräfte helfen, sowohl die operationellen als auch die rechtlichen Risiken zu minimieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung, der IT-Abteilung und den Sicherheitsteams, um eine robuste Sicherheitsinfrastruktur zu gewährleisten, die den Bestimmungen der NIS-2 entspricht und das Unternehmen vor Cyberbedrohungen schützt.

Christian Dallmayer

ist Manager bei der united-domains AG.