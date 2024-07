Proalpha kauft holländischen ERP-Spezialisten

Hierzulande zählt Proalpha bereits seit Jahren zu den erfahrensten Anbietern von Enterprise-Resource-Planning-Lösungen (ERP) für den Mittelstand. Mit Metaal Kennis Groep BV (MKG) holt die Unternehmensgruppe nun auch einen relevanten niederländischen ERP-Player an Bord. Dabei ist es das erklärte Ziel, weitere Marktanteile im Bereich der metallverarbeitenden Industrie zu gewinnen.

Aus Sicht von Proalpha stellt die Akquisition den ersten Unternehmenszukauf außerhalb der DACH-Region dar. Die MKG werde dabei weiterhin in ihren angestammten Zielmärkten tätig sein und ihren Weg mit dem bestehenden Managementteam fortsetzen, so Proalpha in einer Pressemitteilung zum Unternehmenskauf.

Gemeinsame Technologiebasis

„Diese Akquisition ist für uns ein echter Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Mit MKG holen wir nicht nur den Marktführer in den Niederlanden an Bord, sondern bauen auch auf den Erfolgen von MKG in Deutschland auf”, sagt CEO Eric Verniaut. „Proalpha ERP und MKG verfügen über ein komplementäres Portfolio, das es uns ermöglicht, Kunden unterschiedlicher Größe in der gleichen Branche anzusprechen: MKG wird sich auf DACH-Unternehmen unter 100 Mitarbeitenden konzentrieren, während Proalpha oberhalb dieser Schwelle agiert”, so Verniaut.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Hengelo entwickelt und implementiert seit 24 Jahren mit rund 70 Mitarbeitenden ERP-Software für den Cloud- und On-Premise-Betrieb für Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie. Neben dem Branchenfokus teilen Proalpha und MKG mit Progress auch eine gemeinsame technologische Basis. Vom Hauptsitz in Hengelo aus operiert MKG in den Märkten Niederlande, Belgien und Deutschland. Der Kundenstamm soll mehr als 800 aktive Kunden umfassen.