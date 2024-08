Gartner: Ausgaben für IT-Sicherheit steigen 2025 um 15 Prozent

Laut der neuen Gartner-Prognose werden sich die weltweiten Ausgaben für Informationssicherheit im Jahr 2025 auf 212 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 15,1 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Im Jahr 2024 werden die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für Informationssicherheit auf 183,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

„Die anhaltende Zunahme der Bedrohungen, der Trend zum Cloud-Computing und der Mangel an Fachkräften rücken das Thema Sicherheit auf der Prioritätenliste nach oben und zwingen CISOs, die Sicherheitsausgaben ihrer Unternehmen zu erhöhen“, sagt Shailendra Upadhyay , Senior Research Principal bei Gartner. „Darüber hinaus prüfen Unternehmen derzeit ihren Bedarf an Endpoint Protection (EPP)- und Endpoint Detection and Response (EDR)-Plattformen und nehmen nach dem CrowdStrike-Ausfall Anpassungen vor, um ihre operative Widerstandsfähigkeit und Reaktion auf Vorfälle zu verbessern.“