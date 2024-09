Confare Impact Awards 2024: #HumanXperience in der IT

Nach einem Jahr voller AI und technischer Errungenschaften ist es besonders wichtig, den Menschen als Zentrum der IT im Auge zu behalten. Darum drehte sich beim #CIOSUMMIT Frankfurt, der unter dem Motto “HumanXperience: Stand Out of the Crowd” stand, in den Keynotes und Talkrunden alles rund um die menschliche Komponente der IT.

Gewinner des Confare #ImpactAwards

nix, Deutsche Rentenversicherung Bund, Apleona, Lufthansa Cargo, Brandner: Eines haben die Gewinner des Confare #ImpactAward gemeinsam: Sie haben einen ganz besonderen Einfluss auf die IT-Welt.

„Als Führungskraft in der IT trage ich eine erhebliche gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Handeln als IT-Verantwortliche die Erfolgsgeschichte des Unternehmens maßgeblich beeinflusst“, sagte Heike Guthardt, Director IT bei nox. “Für mich persönlich ist die Nominierung für den Confare #ImpactAward eine große Ehre. Obwohl meine tägliche Arbeit oft als Routine erscheint, sehe ich jeden Tag die positiven Auswirkungen auf mein IT-Team, die Erschließung neuer Potenziale und die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Business.”

Heike Guthardt lebt digitale Transformation: Durch ihr Know-how kommen täglich trotz später Stunde tausende Pakete an ihr Ziel. Ihr ganzheitlicher Ansatz in der Rolle als Director IT hilft dem Traditionsunternehmen nox dabei, die IT-Transformation zu meistern. Durch diesen Ansatz fördert sie die Eigenverantwortung und das Wachstum ihrer Teammitglieder, was langfristig zu einer effektiven und harmonischen Zusammenarbeit führt. So führte Heike Guthardt das Logistikunternehmen nox aus der papierbasierten Ära in eine digitale Zukunft.

Was ist überhaupt Cloud Computing?

„Wir werden mit weniger Menschen mehr leisten müssen! Wir müssen jetzt vorankommen und nicht erst in 20 Jahren. Ohne mehr Automatisierung, Standardlösungen und Innovationen ist dies nicht möglich. Wenn wir allerdings in dem bisherigen Tempo weitermachen, sind wir frühestens im Jahr 2070 fertig“, warnt Harald Joos, Cloud Beauftragter bei Deutsche Rentenversicherung Bund.

Harald Joos ist sich sicher: Es braucht mehr zeitgemäße Lösungen in der Verwaltung. Ihm ist es ein besonders großes Anliegen, dass Mitarbeitende Fachbegriffe wie “Cloud” tatsächlich verstehen und in der Praxis anwenden können, statt mit IT-Buzzwords um sich zu werfen. Deswegen gestaltete er gemeinsam mit seinem Team ein FAQ-Dokument, welches Mitarbeitende außerhalb der IT über die Funktionsweise von Cloud-Lösungen informiert.

Die #HumanXperience beginnt in der IT

Auch Björn Fues, CIO bei Apleona, setzt alles daran, die bestmögliche #HumanXperience für alle Anspruchsgruppen zu gewährleisten: “Durch den Einsatz von digitalen Technologien können wir Prozesse optimieren, Daten besser analysieren und die Kunderfahrung verbessern.” Als Treiber der digitalen Transformation möchte Björn Fues hierbei Entscheidungswege in der IT durch gezielte Delegation verkürzen und somit die Reaktionsfähigkeit der Apleona verbessern. Langfristig ist das Unternehmen so flexibler und den dynamischen Marktanforderungen besser gewachsen. Am Ende sind alle zufrieden: von den Mitarbeitenden bis hin zu den Endverbrauchern.

“Die Auszeichnung dient natürlich auch als eine Art Bestätigung für meine persönliche Roadmap und zeigt mir, dass ich mit meinen Entscheidungen und meinem Spirit ein Stück weit Fußabdrücke hinterlassen kann – sowohl in meinem Team, bei Apleona als Unternehmen, aber auch in der IT Community in DACH”, freut sich Björn Fues über den #ImpactAward

Crossing borders – Kulturwandel bei Lufhansa Cargo

“’Entrepreneurial Mindset’ steht bei uns an erster Stelle. Damit möchten wir den Austausch innerhalb von Teams sowie im Umgang mit Fachbereichen und Nutzern gezielt fördern. Klischees über ‘nerdige ITler’ sind überholt”, sagt Jasmin Kaiser, Vice President IT/CIO & CDO bei Lufthansa Cargo, die sich für einen Kulturwandel bei Lufthansa Cargo stark macht – und das über die klassischen Grenzen der IT hinaus. Sie ist der Überzeugung, dass die Rolle des modernen CIOs über die fachliche IT hinausgeht. Daher verbindet Jasmin KaiserKulturwandel und IT-Strategie. Mit dem Zugang der Offenheit und Lernbereitschaft sorgt sie für sichere und stabile IT-Lösungen und zufriedene Kunden.

Wo sich Umwelt und IT treffen

Brantner setzt sich als Umweltdienstleister und Abfallmanagement-Firma mit Herzblut für Umweltschutz, soziale Verantwortung und ethische Unternehmensführung ein. Die Einhaltung der ESG-Ziele sind Werner Hingerl, CCO & Manager ESG Sustainability bei Brantner, besonders wichtig. Brantners Engagement für den Umweltschutz geht über das Erforderliche hinaus, da sie kontinuierlich Prozesse optimieren und Umweltauswirkungen minimieren wollen.

Werner Hingerls Ziel ist es, Informationstechnologie aktiv in die Nachhaltigkeitsbemühungen zu integrieren und sicherzustellen, dass sie nicht nur betriebliche Effizienz, sondern auch ökologische Nachhaltigkeit fördert. Durch innovative Lösungen wie das “Brantner Hawkeye” und “Brantner DeepSort” können wertvolle Materialien effizient zurückgewonnen und in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Diese Technologien tragen nicht nur zur Minimierung von Abfall bei, sondern fördern auch die Wiederverwendung und das Recycling von Ressourcen, was entscheidend für eine nachhaltige Zukunft ist. Werner Hingerl: „Diese technologischen Lösungen ermöglichen es uns, Green-IT als echtes Werkzeug für Umweltschutz zu nutzen und nicht nur als Marketingschlagwort.“

IT muss weiblicher werden

Die Mission des Confare Female IT-Mentoring ist klar – die IT muss weiblicher werden. Deshalb bietet der SUMMIT Neueinsteigerinnen der IT beim Confare Female IT-Mentoring die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Powerfrauen auszutauschen und sich dabei helfen zu lassen, den Einstieg in die Branche mit einer Mentorin durchzuplanen oder bereits bestehende Karrieremöglichkeiten auszubauen. Confare setzt dabei nicht auf One-Size-Fits-All-Vorträge, sondern gibt Novizinnen der IT die Möglichkeit, in 1:1-Gesprächen von ihrer Mentorin auf Augenhöhe zu lernen. Diese Bemühungen tragen Früchte. So verzeichnete der SUMMIT in Frankfurt letztes Jahr eine Frauenquote von über 60 Prozent – also 30 Prozentpunkte über dem Branchenschnitt.