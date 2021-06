Podcast von Silicon: Alan Gibson, VP EMEA, Alteryx

Forrester hebt den dringenden Bedarf an Datenkompetenz hervor, da die Akzeptanz von Analysetechnologien in der aktuellen Rezession zunimmt. In Verbindung mit der kürzlich veröffentlichten neuen Nationalen Datenstrategie der britischen Regierung stellt Silicon UK die Frage, ob die Datenkompetenz der Unternehmen ausgereift genug ist, um echten Mehrwert und Innovationen zu liefern.

Unser Kollege David Howell, Redakteur bei Silicon UK, sprach dazu mit Alan Gibson, Vice President EMEA bei Alteryx, um einen Einblick zu erhalten, wie Alteryx Analytics, Data Science und Geschäftsprozessautomatisierung in einer einzigen End-to-End-Plattform vereint, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Alteryx hat als Anbieter von Analytics-Lösungen für die Prozessautomatisierung kürzlich Erkenntnisse aus einer neu in Auftrag gegebenen Forrester-Studie veröffentlicht, die die Konvergenz von Analytics, Data Science und Prozessautomatisierung als entscheidend für die Erzielung erheblicher Geschäftsvorteile hervorhebt. Die Forrester-Studie Data and Analytics: The Key to Driving the Business During Challenging Times hebt diesen konvergenten Ansatz auch als Schlüsselindikator für die Fähigkeit eines Unternehmens hervor, in einer starken Wirtschaft zu gedeihen und in Zeiten der Volatilität widerstandsfähig zu bleiben.

Die Studie unterstreicht die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Qualifizierung von Mitarbeiten, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Unternehmen haben Schwierigkeiten, Daten und Analysen für die Entscheidungsfindung zu nutzen, wenn sie nicht über Self-Service-Lösungen verfügen, die eine Option für die Einbindung der Mitarbeiter beinhalten. Konkret geben 61 Prozent der Befragten an, dass zur Verbesserung ihrer Daten- und Analyseprogramme sowohl die Analytiker als auch die Geschäftsanwender Zugang zu Self-Service-Lösungen haben müssen.