Fortinet: Cybersicherheit mit Zero Trust und SASE

Konkret geht es um folgende Themen:

Warum immer mehr Unternehmensbereiche vor Cyberangriffen geschützt werden müssen

Was beachtet werden muss, wenn die IT- und OT-Sicherheit neu ausgerichtet wird

Wie das Zero Trust-Modell für mehr Sicherheit sorgt

Wie sich die SASE-Technologie von herkömmlichen Ansätzen zum Schutz von Infrastrukturen unterscheidet

Über Fortinet

Fortinet wurde vor mehr als 20 Jahren in Sunnyvale, Kalifornien, gegründet und ist nach wie vor eine treibende Kraft bei der Entwicklung der Cybersecurity und der Konvergenz von Networking und Security. Unsere Mission ist es, Menschen, Geräte und Daten überall zu schützen. Deshalb ist unser Portfolio von über 50 Produkten der Enterprise-Klasse das größte integrierte Angebot auf dem Markt, das bewährte Cybersecurity überall dort bietet, wo Sie sie benötigen. Über 680.000 Kunden vertrauen den Lösungen von Fortinet, die zu den am häufigsten eingesetzten, am häufigsten patentierten und am meisten validierten in der Branche gehören.

Weiterführende Informationen:

Fortinet Website: https://www.fortinet.com/de

Fortinet Demo Center: https://www.fortinet.com/de/demo-center

Fortinet auf Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fortinet/

