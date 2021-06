Silicon.de im Fokus: Podcast Ransomware

Das Thema Ransomware hat zahlreiche Facetten. Im Podcast mit Carolina Heyder schildert Eric Waltert, Regional Vice President DACH bei Veritas Technologies, wie gefährlich Ransomware wirklich ist, wie sich die Bedrohungslage aktuell entwickelt und warum eine effektive Backup-Strategie wichtiger denn je ist, um Ransomware zu stoppen.

Veritas Technologies als etablierter Backup-Anbieter hat aktuell seine Produkte weiter verbessert und bietet jetzt auch effektiven Schutz für Kubernetes und Container. Waltert schildert aus seinem reichen Erfahrungsschatz, welche Maßnahmen Unternehmen bei einer Attacke ergreifen sollten und welche Best Practices es gibt, um Angriffe gar nicht erst zuzulassen und wie Veritas Technologies Unternehmen in Ihrer Sicherheitsstrategie unterstützen kann.

Eric Waltert ist seit Februar 2021 VP Dach bei Veritas Technologies. Zuvor war er zwei Jahre Head of North and Central bei Here Technologies. Mehr als 22 Jahre verbrachte er bei Cisco, zuletzt als Lead of the Cisco collaboration business for Europe Middle-East and Africa.

Hier geht es zur Audiodatei des Podcast: