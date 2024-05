Wie Hacker Large Language Models für ihre Zwecke nutzen

Beim Einsatz von LLMs haben Cyberkriminelle drei Möglichkeiten. Der erste Ansatz ist, ein benutzerdefiniertes LLM zu entwickeln, was technisches Fachwissen und Ressourcen erfordert. Derzeit ist das Entwickeln einer allgemein für bösartige Zwecke geeigneten LLM, die etwa beim Programmieren von Malware unterstützt, jedoch noch unwahrscheinlich.

Die wirkliche und aktuell realistische Gefahr liegt in LLMs als effiziente Hilfsmittel für Betrug. Ein solcher pragmatische Einsatz entspricht eher der Arbeitsweise der Cyberkriminellen: Diese suchen in der Regel unkomplizierte, wiederholbare und skalierbare Playbooks als Vorlage für ihre Angriffe. Sie sind zudem wenig geneigt, zu viel Geld und Ressourcen in aufwändige, von KI-Tools abhängige Systeme zu investieren, welche dann nach einer Änderung dieser schnellebigen Werkzeuge nicht mehr funktionieren. Ein in Monaten entwickeltes und von ChatGPT abhängiges komplexes System kann durch wenige Zeilen veränderten Codes lahmgelegt werden. Zu hoch ist daher das Risiko, dass der Wert der aufwändigen Investition im Nu verloren ist.

Jailbreak regulärer LLMs

Die zweite Möglichkeit besteht darin, reguläre LLMs zu jailbreaken. Dies erfordert allerdings Fachkenntnisse im Prompt-Engineering, was weniger technisch versierte Angreifer, die am meisten von LLMs profitieren würden, von der Nutzung ausschließt.

Die dritte Möglichkeit ist der Einsatz benutzerdefinierter Versionen von ChatGPT, die sich für bestimmte Zwecke erstellen lassen. Der GPT Builder von OpenAI bietet eine Plattform, mit der Benutzer ChatGPT für bestimmte Aufgaben anpassen können, ohne selbst programmieren zu müssen.

Qualität von ChatGPT Malware-Code

In diesem Zusammenhang stehen die Möglichkeiten von KI-generierter Malware und die damit verbundenen Folgen für die Cybersicherheit zurzeit intensiv in der Diskussion. Zwar kann man mit ChatGPT Malware-Code generieren, doch ist dieser nicht von besserer Qualität als das, was bereits als Massenware verfügbar ist. Das macht ihn für erfahrene Malware-Autoren, denen öffentliche Code-Repositories wie GitHub besseren Schadcode bieten, weniger attraktiv.

Was LLMs wirklich von älteren Machine-Learning-Modellen unterscheidet, sind ihre bemerkenswerten Fähigkeiten, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren. Dadurch kann generative KI den Cyberkriminellen ihr Handwerk erleichtern, insbesondere bei Social-Engineering-Angriffen und bei der Analyse großer Datenmengen zur Informationsbeschaffung.

Für das Verfassen betrügerischer Nachrichten senkt der Einsatz von LLM-gestützten Chatbots zum Beispiel Sprachbarrieren der Angreifer spürbar. Dadurch können Hacker anspruchsvollere Angriffe auf eine größere Anzahl von Adressaten ausweiten und die Glaubwürdigkeit von Phishing-Nachrichten erhöhen. LLMs unterstützen Kriminelle nicht nur hinsichtlich sprachlicher Aspekte wie Orthografie, Grammatik und korrekter Formulierungen in Fremdsprachen, sondern auch auf inhaltlicher Ebene wie der Gebrauch passender Branchenbegriffe, Insider-Akronyme oder aktueller Ereignisse, die Einfluss auf potenzielle Opfer haben.