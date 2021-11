Moderner Kundenservice in einer neuen Dimension

Erfolgreiche Unternehmen stellen die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt. Die marktführende Technologie von Genesys ebnet den Weg zu Verkaufserfolgen bei anspruchsvollen und digitalen Kunden.

Unternehmen aller Größen und Branchen stehen vor großen Herausforderungen im Wettbewerbsumfeld. Nur wer laserfokussiert auf die persönlichen Bedürfnisse und die Wünsche der Kunden zielt, wird auf Dauer erfolgreich sein. Die aktuelle Realität lautet, dass Kunden immer online sind und Ihre digitale Kundenkommunikation sollte dies widerspiegeln. Sprechen Sie die Sprache der Digital Natives mit Text, Bots und Live Chats rund um die Uhr.

Die seit Jahrzehnten bewährte und moderne Technologie von Genesys eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, Kunden zu adressieren. Genesys DX ist die am besten eingebundene digitale Lösung für Kundeninteraktion mit Live-Agenten und Chatbot. Das integrierte Web-Messaging ermöglicht Ihren Kunden, rund um die Uhr in ihrem eigenen Tempo zu kommunizieren. Asynchrones Messaging sorgt für nachhaltige Conversions. Chatbots und Voicebots bieten einen verbesserten Self-Service-Support. Mit natürlichem Sprachverständnis können Bots Kundenwünsche und Absichten erfassen und auswerten. Rich Media über alle Kanäle hinweg schafft beeindruckende Erlebnisse auf allen Kanälen. Steigern Sie Interaktionen mit Bildern, Videos und anderen geeigneten Medien.

Menschliche Intuition für alle digitale Interaktionen

Mit Genesys DX bringen Sie menschliche Intuition in alle digitalen Interaktionen. Sie schaffen personalisierte Erlebnisse mit einer 360-Grad-Sicht auf alle Kontaktpunkte der Kunden mit Hilfe KI-gestützter Erkenntnisse. Sie sind immer einen Schritt weiter, indem Sie in Echtzeit auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und sie zu einer Lösung führen können. Bringen Sie Ihr Unternehmen mit Kundenerlebnissen, die sich flüssig, maßgeschneidert und effizient anfühlen, auf den Weg zum Erfolg.

Kundenkommunikation rund um die Uhr ermöglicht Ihren Kunden jederzeit die Interaktion auf ihren bevorzugten Kanälen: Chatbots, Web Messaging, Live Chat, E-Mail, SMS, Facebook Messenger, Instagram und weitere. Mit Genesys DX sind Sie dank einem integrierten System immer auf allen Kanälen erreichbar. Machen Sie es Ihren Kunden leicht, selbst Antworten zu finden, und ermöglichen Sie es Ihrem Team, einzugreifen, wenn Hilfe benötigt wird.

Kunden und Marktforscher überzeugt

Kunden bescheinigen Genesys DX eine hohe Qualität, wie die Gartner Peer Reviews belegen. Hier einige Kundenstimmen: „Hervorragende Integration. Die Sprachpakete können Schwierigkeiten mit technischer IT-Sprache beheben und wir nutzen die Vorteile der verschiedenen verfügbaren Sprachpakete, um unsere Sprachabdeckung über Englisch und Deutsch hinaus zu erweitern.“

„Das Genesys-Team ist sehr professionell und arbeitet bei der Problemlösung mit uns zusammen.“

„Auf unserer Website unterstützen wir die Kunden durch Chat-Support. Es ist sehr einfach, unsere Nachrichten zu lesen, zu beantworten und zu verwalten. So können wir unseren Kunden schneller helfen.“

„Es ist ein großartiges Tool für die Interaktion und Verwaltung von Live-Chats mit Benutzern und Kunden, um die täglichen Probleme im System zu lösen. Außerdem enthält es eine Vielzahl von Optionen, um die Chats zuverlässiger zu machen und den Technikern zu helfen, mehrere Kontakte gleichzeitig zu bearbeiten.“

Laut den Marktforschern von Gartner ist Genesys ein Leader im „Magic Quadrant for Contact Center as a Service“ (August 2021) https://www.genesys.com/de-de/resources/gartner-magic-quadrant-for-contact-center-as-a-service . Als Stärken von Genesys sieht Gartner die geografische Strategie, die Preisgestaltung sowie das Marktverständnis. Genesys verfügt laut Gartner über eine umfangreiche operative und vertriebliche Präsenz in mehreren Regionen.

Überzeugen Sie sich selbst

Mit Genesys DX Hat die digitale Kundenbetreuung die nächste Evolutionsstufe erreicht. Fangen Sie jetzt damit an, das Beste aus KI-Chatbots und menschlichem Support zusammenzubringen. Buchen Sie noch heute Ihre Demo hier.