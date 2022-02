BSI übergibt erstes IT-Sicherheitskennzeichen

Im Rahmen des 18. Deutschen IT -Sicherheitskongresses hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) das erste IT -Sicherheitskennzeichen übergeben. Der E-Mail-Diensteanbieter mail.de hat insgesamt vier IT -Sicherheitskennzeichen für vier verschiedene E-Mail-Dienste erhalten. Mail.de ist damit der erste Anbieter auf dem deutschen Verbrauchermarkt, der das Versprechen in die Sicherheit seiner Dienste durch das IT -Sicherheitskennzeichen für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent macht. Nach der Erteilung wird das IT -Sicherheitskennzeichen durch die BSI -Marktaufsicht stichprobenartig und anlassbezogen auf Einhaltung geprüft.

Mehr Transparenz für Verbraucher*innen

“Das IT-Sicherheitskennzeichen schafft Transparenz und gibt Orientierung. Wir geben damit ein deutliches Signal an den Verbrauchermarkt, dass Informationssicherheit ein wichtiges Argument für die Kauf- und Nutzungsentscheidung bei IT-Produkten ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem IT-Sicherheitskennzeichen einen deutlichen Schritt zu mehr Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Internet machen”, sagte BSI-Chef Arne Schönbohm anlässlich der Übergabe des IT-Sicherheitskennzeichens.

Sicherheitsinfos über QR-Code und Link

Das Kennzeichen verfügt über einen Link und einen QR-Code, die zu einer spezifischen Produktinformationsseite auf der Webseite des BSI führen. Auf dieser Webseite können sich Verbraucher*innen über die vom Hersteller zugesicherten Sicherheitseigenschaften des Dienstes und über aktuelle Sicherheitsinformationen informieren. Für das IT -Sicherheitskennzeichen in der Kategorie E-Mail-Dienste sichert der Anbieter unter anderem zu, das BSI über aktuelle Schwachstellen zu informieren und seinen Dienst mindestens bis zum Ende der aktuellen Laufzeit des Kennzeichens mit sicherheitsrelevanten Updates zu versorgen. Die Anforderungen für das IT -Sicherheitskennzeichen für E-Mail-Dienste basieren auf der Technischen Richtlinie „Sicherer E-Mail-Transport“ ( TR 3108).

IT-Sicherheitskennzeichen für IoT in Vorbereitung