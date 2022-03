O2 Telefónica startet neue B2B-Abrechnungs-Plattform

Der Telekommunikationsanbieter O 2 Telefónica startet startet eine neue cloudbasierte IT-Plattform für die Verwaltung und Abrechnung seiner digitalen Büro- und Telekommunikationslösungen im Geschäftskundenbereich (B2B). Hierfür setzt das Unternehmen auf Software von MATRIXX, einem Anbieter von 5G-Abrechnungslösungen, die über die Google Cloud läuft. Geschäftskunden profitieren von Abrechnungsprozessen nahezu in Echtzeit und einer optimierten Rechnungsübersicht. O 2 Telefónica verbessert durch den Einsatz der Cloud die Flexibilität und Skalierbarkeit seiner IT-Systeme. Für den sicheren Betrieb setzen MATRIXX und O 2 Telefónica erstmals auf „Confidential Computing“ von Google Cloud. Mit dieser Technologie werden Daten auch während der Verarbeitung über eine spezielle, abgeschirmte Komponente verschlüsselt.

Vertragskonditionen immer im Blick

Durch die neue Plattform haben Geschäftskunden ihre digitalen Büro- und Vernetzungslösungen im Blick. Sie können Verbrauch und Kosten jederzeit einsehen. Zudem werden Vertragsänderungen noch schneller im System umgesetzt, etwa wenn sich Vertragskonditionen ändern oder neue Telekommunikationsdienstleistungen hinzubestellt werden. O 2 Telefónica kann dadurch Geschäftskunden jeder Unternehmensgröße zielgerichteter und in einer besseren Dienstleistungsqualität bedienen.