eco Umfrage: Drei Viertel der Beschäftigten wollen auch nach Corona digital arbeiten

Der Trend, vermehrt digitale Technologien zu nutzen um von zuhause oder unterwegs zu arbeiten, setzt sich voraussichtlich auch nach der Corona-Pandemie fort. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des eco – Verbands der Internetwirtschaft.: Drei von vier Erwerbstätigen (74,6 Prozent) wollen auch nach der Corona-Pandemie außerhalb des Büros produktiv sein. Videokonferenzen sind mit 50,9 Prozent die meist genutzte digitale Technologie.



„Für den nachhaltigen Erfolg des digitalen Arbeitens empfehlen wir, dass Arbeitgeber die Technologien für ein sicheres und stabiles Arbeiten zuhause weiterhin zur Verfügung stellen. Dazu gehören auch Investitionen in die IT-Ausstattung, in die Cybersicherheit und in die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeiter*innen“, sagt Lucia Falkenberg, CPO und Leiterin der Kompetenzgruppe New Work im eco Verband.



Digitale Technologien zuhause haben sich verbessert

Viele Beschäftigte profitieren dabei von einer verbesserten digitalen Ausstattung im Homeoffice. Rund die Hälfte (47 Prozent) gibt in der Umfrage an, der eigene digitale Arbeitsplatz habe sich während der Corona-Pandemie weiterentwickelt. 18,4 Prozent davon sagen, die digitale Ausstattung habe sich sogar sehr verbessert. Keine Verbesserung der digitalen Ausstattung im Homeoffice haben 36,8 Prozent festgestellt.







Webinare bleiben bei 30,6 Prozent aller Erwerbstätigen hoch im Kurs und rund jeder oder jede Vierte (25,4 Prozent) will sogar weiterhin online an Messen und Konferenzen teilnehmen. VPN-Anbindungen an das Firmennetz nutzen 26,6 Prozent und Software und Daten aus der Cloud 21,3 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland voraussichtlich auch nach Corona.