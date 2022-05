Appian World 2022: Demokratisierung der Low-Code-Nutzung

Anlässlich des Weltkongresses vergangene Woche in Miami, hat Appian die Initiative #lowcode4all angekündigt, um den Einsatz von Low-Code zu erweitern und die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage von Softwareentwicklern zu verringern. Appian möchte die Nutzung von Low-Code demokratisieren. Dabei geht es nicht nur um die Ausweitung von Normen und die Verbreitung von Instrumenten, sondern auch darum, allen den Zugang zu den für eine solche Demokratisierung erforderlichen Kenntnissen und Ressourcen zu erleichtern.

In den nächsten Jahren werden viel mehr Entwickler gebraucht als je zuvor. Aber es ist nicht einfach, Fachleute mit den richtigen Fähigkeiten zu finden. Die Nachfrage nach Fachkräften in diesen Sektoren ist derzeit enorm hoch und übersteigt bei weitem die verfügbaren Talente mit bestimmten Anwendungsentwicklungs- und Programmierprofilen. Im Rahmen des #lowcode4all-Programms wird Appian im Laufe dieses Jahres mindestens 1.000 Stipendien für Kurse vergeben, die zur Qualifikation Appian Certified Associate Developer führen.

Nach Angaben von Morgan Stanley fehlen allein in den USA 1,4 Millionen professionelle Software-Ingenieure. Die Low-Code-Technologie, einer der am schnellsten wachsenden Sektoren, wird diese Lücke füllen, da sie es jedem ermöglicht, zum Entwickler zu werden. Gartner prognostiziert, dass bis 2025 70 Prozent der von Unternehmen entwickelten neuen Anwendungen mit Low-Code- oder sogar No-Code-Technologie entwickelt werden, während es im Jahr 2020 noch weniger als 25 Prozent waren.

Appian hat mit seiner Low-Code-Plattform versucht, diese Lücke zu schließen, damit immer mehr Fachleute Geschäftsprozessmanagement gestalten können, ohne Softwareentwicklungsexperten sein zu müssen. Mit der #lowcode4all-Initiative fügt sie eine Bildungskomponente hinzu, so dass immer mehr Nutzer lernen können, was sich zu einem Industriestandard entwickelt: die Entwicklung von Lösungen und Anwendungen auf einfache Art und Weise durch Minimierung der Verwendung komplexer Codezeilen.

Das Programm #lowcode4all bietet Schulungen und Zertifizierungen für künftige Fachleute. Es ist eine Entscheidung und eine Investition für die Zukunft, denn je mehr Nutzer diese Plattform kennen, desto mehr wird sie von Unternehmen genutzt werden. Ähnliches haben wir mit anderen Tools und Lösungen erlebt, von Windows-Umgebungen bis hin zu den aktuellen Cloud-Diensten von Anbietern wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud. Für alle gibt es mehr oder weniger weitreichende Vereinbarungen auf der Ebene von Universitäten oder Ausbildungszentren. Und Appian will nicht weniger sein.

In seiner Eröffnungsrede auf der Appian World 2022 wies Matt Calkins, CEO von Appian, auf diese Probleme hin: “Die globale Wirtschaft braucht mehr Entwickler. Die Leichtigkeit des Low-Code-Lernens ermöglicht es den Menschen, sich beruflich zu verändern, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre individuellen Lebensumstände zu verbessern. Appian setzt sich dafür ein, Low-Code-Karrieren für alle zugänglich zu machen.”

Das #lowcode4all-Programm richtet sich an Studierende, die derzeit ein Grund- oder Aufbaustudium absolvieren, an Studierende, die sich entschlossen haben, ihre Ausbildung vorübergehend zu unterbrechen, an Arbeitssuchende oder Personen, die sich beruflich verändern wollen, sowie an Militärveteranen.