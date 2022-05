Silicon Security Day: Künstliche Intelligenz in der Cyber-Security

Beim ersten virtuellen Silicon Security Day Österreich am

2. Juni 2022, 9:45 Uhr bis 11.30 Uhr

dreht sich alles um den Einsatz von KÜNSTLICHER INTELLIGENZ in der Cyber-Security.

Cyberangreifer setzen zunehmend KI als Waffe ein, um ihre Angriffe noch zielführender zu starten – und dies parallel auf tausende Zielsysteme. Mit KI können sie Angriffe schneller, genauer und effizienter durchführen. Dazu nutzen sie Penetrationstechniken und Verhaltensanalysen. Lässt sich der Intelligenz der Angriffe nur mit KI -Einsatz in den Security-Lösungen begegnen?

Einschätzungen, Antworten und Lösungen bieten:

10:00 – 10:30 AM

Trustworthy AI – Daten schützen und erklärbare Algorithmen

„Warum KI in der Security“

Priv.-Doz. Dr. Andreas Trügler

Deputy Head Data Security Research Know-Center, Universität Graz

10:30 – 10:45 AM

Sicherheitsvorfälle erkennen durch Einsatz Künstlicher Intelligenz

Warum in der Analyse von Logfiledaten und dem damit verbundenen Auffinden von sicherheitsrelevanten Ereignissen viel mehr steckt als ein Schlagwort.

DI. Wilhelm Demuth

Senior Security Analyst, Schoeller Network Control

10:45 – 11:30 AM

Logfile Analyse mit künstlicher intelligenz – Live Demo

Worin liegt der Mehrwert von KI? Was bedeutet Clustering von Ereignissen? Was kann die KI wirklich erkennen? Sind deren Ergebnisse nachvollziehbar und vertrauenswürdig? Erfahren sie all das und viel mehr in einem technischen Vortrag mit Live-Demo der Lösung