Weltweite NB-IoT-Lösung zum Festpreis

Der IoT-Anbieter 1NCE wird seine globale Narrowband-IoT (NB-IoT)-Netzabdeckung deutlich erweitern und verfügt dann über eine der weltweit größten NB-IoT-Abdeckungen zum Festpreis. “Die Nachfrage nach grenzüberschreitender Verfügbarkeit von Low-Power-Netzwerken steigt, da immer mehr Unternehmen und auch Städte erkennen, dass smarte, IoT-gesteuerte Lösungen großen Einfluss auf ihre Geschäftsbereiche haben können”, erklärt Ivo Rook, COO bei 1NCE. “Globale Netzwerkverfügbarkeit, ohne sich mit mehreren Anbietern herumschlagen zu müssen, ist entscheidend für groß angelegte, multinationale IoT-Implementierungen in jeder Branche.”

1NCE bietet eine globale IoT Flat Rate für IoT-Sensoren, da die meisten IoT-Projekte multinationale Implementierungen erfordern, aber nur wenige Mobilfunknetzbetreiber in der Lage sind, grenzüberschreitende Anforderungen zu erfüllen. Für nur 10 Euro für 10 Jahre können Kunden IoT-Sensoren weltweit einsetzen, verbinden und verwalten. Die 1NCE IoT Flat Rate kostet für 500 MB Daten und 250 SMS, ein Euro pro Jahr und Gerät. Die von 1NCE entwickelte Multimode-SIM-Karte ermöglicht zudem einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Kommunikationsstandards, ohne zusätzliche Kosten für Roaming oder Einrichtung.



NB-IoT ist eine Schmalband-Funktechnologie, die zunehmend von IoT-Sensoren an abgelegenen Standorten genutzt wird, die nur wenige Anschlussmöglichkeiten und keine externe Stromquelle haben. Dank ihrer Energieeffizienz und der optimierten Signalreichweite eignet sich NB-IoT ideal für batteriebetriebene Geräte, etwa in den Bereichen Smart Metering, Smart Farming, Asset Tracking und weiteren Anwendungsfällen.