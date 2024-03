Digitaler Kaffeeanbau mit smarter IoT-Lösung

Das von Cisco unterstützte Projekt ConSenso will herausfinden, wie sich der Klimawandel auf die Arabica-Kaffeepflanzen einer Farm in Tansania auswirkt.

Tansania gehört zu den 20 größten Kaffeeanbauländern der Welt und leidet bereits unter den Folgen des Klimawandels. Dazu gehören unregelmäßige Regenfälle und langanhaltende Dürren. Das ConSenso-Projektteam hat jetzt solarbetriebene IoT-Sensoren entwickelt, die direkt an den Pflanzen der Utengule-Farm angebracht werden. Sie messen interne Pflanzenparameter wie Gesundheitszustand und Wasserhaushalt. Gleichzeitig ermitteln Umgebungssonden Parameter wie Feuchtigkeit oder das Vorhandensein von Krankheitserregern. Zusätzlich überwachen Sensoren den Nutzen von Schattenbäumen und Kaffeepflanzen in Bezug auf die CO 2 – und Feinstaubaufnahme, um die Kohlenstoffspeicherung in Echtzeit zu berechnen.

Datenverbindung über LoRaWAN

Die Daten aller Sensoren werden über eine von Cisco entwickelte lokale Funkverbindung auf Basis von LoRaWAN übertragen. Nach einer ersten Zusammenfassung und Analyse vor Ort werden die Daten zur weiteren Analyse an das PNAT-Datenzentrum in Florenz weitergeleitet. Die Denkfabrik PNAT ist neben dem italienischen Espresso-Forschungszentrum Accademia del Caffè Espresso Projektpartner von ConSenso. Cisco ist für die Konnektivität des Projekts verantwortlich und stellt Collaboration-Lösungen für die Mitarbeiter in Tansania und Italien bereit.

Die Forscher in Florenz möchten anhand der Daten wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Pflanzen auf Veränderungen der Umweltbedingungen reagieren. Sie wollen auf dieser Basis Maßnahmen entwickeln, die den Ertrag der Farm verbessern, die Nachhaltigkeit steigern und das für die Bewässerung benötigte Wasser optimal nutzen. Längerfristig planen die Forscher die Entwicklung von Leitlinien für die globale Kaffeeindustrie, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen.

Wachstum in Echtzeit vefolgen

Professor Stefano Mancuso, Gründer von PNAT: „Dank des ConSenso-Projekts konnten wir ein Fernüberwachungssystem entwickeln, mit dem wir das Wachstum und die physiologischen Eigenschaften des Kaffeeanbaus kontrollieren können. Mit dieser Technologie werden wir in der Lage sein, das Wachstum verschiedener Kulturen in Echtzeit zu verfolgen und die erforderlichen Maßnahmen an die Umweltveränderungen anzupassen.“