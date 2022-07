Podcast Silicon DE im Fokus: Gefahr für Produktionsanlagen

Die Sicherheit von Informationstechnologie (IT) und Operational Technology (OT) war bis vor wenigen Jahren strikt getrennt. Aber die Gefahrenlage hat sich deutlich verschärft. Carolina Heyder fragt im Gespräch mit Udo Schneider, IoT Security Evangelist Europe, Trend Micro Deutschland GmbH, ob sich mittlerweile bei Unternehmen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass sie OT-Sicherheit proaktiv angehen müssen. Weitere Themen im Podcast von Silicon DE sind unter anderem, wie eine Konvergenz von IT- und OT-Sicherheit gewährleistet werden kann und wie Unternehmen die Resilienz von OT sicherstellen können sowie wie wichtig es ist, Risiken und Bedrohungen in der OT aufzudecken.

Udo Schneider erläutert, welche Ansätze es für die Sicherheit in der Smart Factory gibt und wie eine praktische Risikobewertung für die Smart Factor aussieht. Weiter erklärt er, welche Herausforderungen es für die Sicherheit im Fertigungsbereich gibt und wie diese bewältigt werden können sowie welche Best Practices für die OT-Sicherheit anzuraten sind.

Zur Person: Udo Schneider ist IoT Security Evangelist Europe bei der Trend Micro Deutschland GmbH, eine Position, die er seit mehr als zwei Jahren innehat. Zuvor war er seit 2005 in verschiedenen anderen Funktionen bei Trend Micro tätig, mit einer kurzen Unterbrechung von 2008 bis 2010 als Technical Director der Perimetrix Systems GmbH.

Von 2004 bis 2005 wirkte er als Senior Consultant bei Inkra Networks. Von 1998 bis 2003 war bei der Check Point Software Technologies GmbH. Er hat an der Fachhochschule Brandenburg und der Fernuniversität Hagen Informatik studiert.