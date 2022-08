Geopolitische Risiken bieten CIOs neue Führungschancen

Fragen der Technologie-Governance, haben dazu geführt, dass sich digitale Geopolitik schnell zu einem Thema entwickelt hat, bei dem multinationale CIOs eine Führungsrolle übernehmen müssen, sagen Analysten von Gartner. Sie prognostizieren, dass bis 2026 70 Prozent der multinationalen Unternehmen sich in den Ländern, in denen sie tätig sind, sich anpassen werden, um ihr geopolitisches Risiko zu verringern.

Geopolitik beschreibt die geografischen Einflüsse auf die Machtverhältnisse in internationalen Beziehungen. Der daraus resultierende Wettbewerb zwischen den Nationen spielt sich in vielen Bereichen ab, darunter Wirtschaft, Militär und Gesellschaft. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von digitalen Technologien in jedem dieser Bereiche, entwickelt sich die digitale Geopolitik zu einer eigenen Kategorie.

“Die digitale Geopolitik ist heute einer der disruptivsten Trends, mit denen sich CIOs auseinandersetzen müssen. Sie haben beim Erwerb und der Nutzung digitaler Technologie mit Handelsstreitigkeiten, Vorschriften, die sich auf globale Operationen auswirken und von Regierungen auferlegte Beschränkungen zu tun”, sagt Brian Prentice, VP-Analyst von Gartner. “Sie müssen sich mit dieser neuen Realität vertraut machen und sich auf deren Auswirkungen vorbereiten.”

Laut Gartner müssen CIOs verschiedene Facetten der digitalen Geopolitik managen oder nutzen:

Schutz der digitalen Souveränität

Die digitale Souveränität wird für multinationale Unternehmen eine der Hauptquellen komplexer, dynamischer und wachsender Compliance-Verpflichtungen sein. Die Regierungen befassen sich in erster Linie mit diesem Thema durch ihre Gesetzgebungs- und Regulierungsbefugnisse, z. B. durch Datenschutzgesetze wie die DSGVO, und wenden sich zunehmend extraterritorialen Rechtsvorschriften zu. Unternehmen, die mit den Bürgern einer Rechtsordnung zu tun haben, müssen deren Gesetze einhalten, unabhängig davon, wo das Unternehmen tätig ist oder wo die Bürger wohnen.

CIOs müssen sich proaktiv dafür einsetzen, dass das Betriebsmodell und die Praktiken der IT-Organisation den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Ihre Aufgabe ist es, sich des rechtlichen Umfelds bewusst zu sein und anderen Führungskräften zu erklären, wie die IT-Organisation die Einhaltung der Gesetze im gesamten Unternehmen unterstützt.

Aufbau einer lokalen Technologiebranche

Die Technologiebranche ist aufgrund ihrer Größe, ihres schnellen Wachstums, ihrer strategischen Bedeutung, ihrer Steuereinnahmen, ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten und der Tatsache, dass sie keinen spezifischen nationalen Ressourcenvorteil erfordert, für politische Entscheidungsträger in aller Welt von großem Interesse.

Viele nationale Regierungen investieren in die Entwicklung eines einheimischen Technologiesektors. So versuchen die USA beispielsweise, das regionale Ungleichgewicht in der weltweiten Chipproduktion durch das Gesetz “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) for America Act” auszugleichen. Die Strategie der australischen Regierung für die digitale Wirtschaft sieht den Aufbau eines dynamischen und aufstrebenden Technologiesektors als eine der wichtigsten Säulen vor.

Die Bemühungen um den Aufbau einer heimischen Technologiebranche bieten CIOs die Möglichkeit, proaktiv mit Regierungen zusammenzuarbeiten. Sie müssen spezifische Initiativen in den Ländern lokalisieren, die die beste Verbindung zwischen lokalem Fachwissen und dem Zugang zu staatlicher Co-Innovationsunterstützung bieten.

Militärische Fähigkeiten für Cyberkriegsführung

Die zunehmende Digitalisierung der nationalen Militär- und Sicherheitsoperationen wird die Verfügbarkeit einiger Technologien in verschiedenen Ländern einschränken. Unternehmen und CIOs sind von dem aufkommenden Bereich der Cyberkriegsführung sowie der Digitalisierung bestehender Kriegsführungs- und Sicherheitstechnologien betroffen.

CIOs können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die vom Unternehmen für seine Operationen genutzte Technologie in jedem Land, in dem es tätig ist, verfügbar ist, und werden wahrscheinlich mit eingeschränkten und vorgeschriebenen Lieferanten konfrontiert werden. Um Störungen zu minimieren, müssen sie ein Kompetenzzentrum für Anbieter- und Technologierisiken einrichten, das mit einer regelmäßigen Bewertung der Gefährdung wichtiger Anbieter durch sich entwickelnde staatliche Beschränkungen beauftragt wird.

Direkte Kontrolle über die Verwaltung des Cyberspace ausüben

Der nationale Wettbewerb um die Kontrolle über die Verwaltung des Cyberspace wird sich auf die Tätigkeit der multinationalen Unternehmen auswirken. Da die digitale Technologie alle Aspekte der Gesellschaft durchdringt, versuchen die Staaten sicherzustellen, dass ihre eigenen Technologien ihre Grundwerte und ihre Bürger widerspiegeln und unterstützen. Die Regierungen kommen zunehmend zu dem Schluss, dass sie eine geschützte nationale digitale Infrastruktur benötigen.

Die Bestrebungen der Regierungen, die Kontrolle über die Verwaltung des Cyberspace zu erlangen, entziehen sich dem Einfluss der CIOs, haben aber tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Unternehmens, international zu operieren. CIOs können das Verständnis des Führungsteams für den länderübergreifenden Wettbewerb um die Kontrolle über den Cyberspace und die Auswirkungen auf den Betrieb ihres Unternehmens fördern, indem sie ein jährliches Update-Briefing zum Thema Cyberspace durchführen.