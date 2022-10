Plaza Hotels drücken Energiekosten mit Digitaltechnologie

Die stark gestiegenen Energiekosten machen Verbrauchern und Unternehmen zu schaffen. Auch für Hotels sind sie eine große Herausforderung, da sich Zimmerpreise nicht ins Unendliche nach oben skalieren lassen. Ansonsten bleiben die Gäste weg. Um diesem Problem zu begegnen, nutzen die 50 PLAZA Hotels in Deutschland ein digitales Regelsystem der PAUL Tech aus Mannheim. Die Hotelgruppe will damit mindestens 1,8 Millionen kWh pro Jahr einsparen und die Energiekosten um rund 15 Prozent reduzieren. Maiko Dufner, Vorstand von PAUL Tech: „Unser Fokus liegt darauf, Wohngebäude energetisch zu optimieren – und das schnell und minimalinvasiv. Aber auch überall dort, wo nicht im klassischen Sinne gewohnt wird wie in Hotels, ist der Bedarf an Hilfen zum Energiesparen enorm.”

Digitaler Zwilling der Gebäudetechnik

Das Regelsystem PAUL digitalisiert und automatisiert die Leitungssysteme von Heizung und Trinkwasser mittels Sensoren und Aktoren. Mit dem Digitalen Zwilling – einem digitalen Abbild der verbauten Gebäudetechnik – können Temperaturen, Volumenströme und weitere Daten nicht nur in Echtzeit eingesehen werden, sondern die Anlage wird auch von eigenen, KI- gesteuerten Aktoren geregelt. Dabei wird die vorhandene Gebäudetechnik im Leitstand dauerhaft überwacht, sodass bei Unregelmäßigkeiten sofort eingegriffen werden kann. Nimmt man den Energiespareffekt bei der Trinkwassererwärmung und der Heizleistung gemäß ihrem Anteil am Gesamtbedarf zusammen, so kommt man laut PAUL auf mindestens 15 Prozent Energieeinsparung für das gesamte Gebäude.

Ihsan Yalaz, Geschäftsführer PLAZA Hotels: „Der Druck, den die Hotelwirtschaft aufgrund der Energiekrise spürt, ist enorm. Daher haben wir intensiv nach einer Lösung gesucht, die uns langfristig einen vernünftigen Energieeinsatz ermöglicht. Mit dem digitalen Regelsystem haben wir eine intelligente Lösung gefunden, und wir sind zuversichtlich, damit gut durch die kommenden Winter zu kommen.“