Wipro führt erweitertes Beratungsangebot in Europa ein

Wipro bietet jetzt auch in Europa ein strategischen Beratungsangebots für Cybersicherheit. Zuvor hat das Technologie- und Beratungsunternehmen mehrere Akquisitionen im Beratungssektor – Edgile, Capco und Ampion getätigt, um ein globales Beratungsangebot im Bereich Cybersicherheit aufzubauen. Das zusätzliche, über Wipro Europe angebotene Beratung-Know-how erweitert die bestehenden Cybersecurity-Services von Wipro und ermöglicht es Kunden, das gesamte Spektrum der Cybersecurity-Kompetenzen von Wipro zu nutzen – von der Strategie über die Implementierung bis hin zu Managed Services.

Globales Netzwerk von Cybersecurity-Experten

“Der drastische Anstieg von Cyber-Bedrohungen, verstärkt durch ein sich schnell veränderndes regulatorisches Umfeld, stellt Unternehmen in ganz Europa vor völlig neue Herausforderungen”, so Tony Buffomante, Senior Vice President & Global Head of Cybersecurity and Risk Services, Wipro Limited. “Unsere umfassende Erfahrung im Bereich Cybersecurity, unser globales Netzwerk von Cybersecurity-Experten und unsere erweiterten Beratungskapazitäten werden unseren Kunden dabei helfen, aufkommenden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und sich schnell und flexibel an ein hochdynamisches regulatorisches Umfeld anzupassen.“

Das neue Angebot sieht vor, dass in Europa ansässige Wipro-Berater gemeinsam mit Kunden maßgeschneiderte Strategien und Lösungen zu entwickeln, die den besonderen Herausforderungen der jeweiligen Märkte gerecht werden. Wipro CRS Europe nutzt zudem das umfangreiche globales Netzwerk von mehr als 9000 Cybersecurity-Experten, um Lösungen schneller und in größerem Umfang zu implementieren.

Cyber-Consulting und Managed Services

Das neue Angebot wird alle Cyber-Consulting-Fähigkeiten von Wipro unter dem Dach von CyberTransform vereinen und sie Kunden zusammen mit den Managed-Services-Fähigkeiten des Unternehmens CyberShield anbieten. “Mit dieser Einführung vereinen wir unser gesamtes Cyber-Know-how unter einem Dach und unterbreiten unseren Kunden ein echtes End-to-End-Angebot, das nicht nur strategisch führend ist, sondern auch jeden einzelnen Aspekt ihrer Bedürfnisse im Bereich Cybersicherheit abdeckt”, so John Hermans, Head of Wipro CRS Europe.

CyberTransform bietet einen geschäfts- und strategieorientierten Ansatz zur Transformation der Cybersicherheit. Dieser ermöglicht Unternehmenswachstum durch die Lösung von Sicherheits-, Risiko-, Cloud-, Identity- und Compliance-bezogenen Herausforderungen auf globaler Ebene. CyberTransform bündelt die Cybersecurity-Beratungskompetenzen und bietet Kunden einen ganzheitlichen 360-Grad-Ansatz, der ihnen hilft, Cyberbedrohungen zu bewältigen und widerstandsfähige, zukunftssichere Unternehmen aufzubauen. CyberShield ist die Suite von Managed Services von Wipro CRS, die den Geschäftsbetrieb durch On-Demand-Cyber-Resilience-Management schützt.