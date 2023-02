ChatGPT hält auch in Snapchat Einzug

Snapchat hat einen Chatbot für seine gleichnamige mobile App angeküdngit. My AI nutzt die GPT-Technology von OpenAI, die auch für ChatGPT verwendet wird, jedoch in einer an Snapchat angepassten Version.

Derzeit stuft Snapchat My AI noch als experimentelle Funktion ein. Zudem steht der Chatbot anfänglich nur Abonnenten von Snapchat+ zur Verfügung. Der Dienst, der 3,99 Dollar pro Monat kostet, gewährt Nutzern laut Snapchat Zugriff auf “eine Sammlung von exklusiven, experimentellen und Vorab-Funktionen”.

Keine politischen Diskussionen mit My AI

Nutzer sind in der Lage, My AI einen eigenen Namen zu geben. Der Bot erlaubt es zudem, das Hintergrundbild für Chats anzupassen. Auch lassen sich dem Bot Fragen stellen, so wie es mit ChatGPT möglich ist. Allerdings führt Snapchat auch Einschränkungen gegenüber ChatGPT ein. Unter anderem liefert My AI keine Antworten auf Fragen aus Themenbereichen wie Politik und Gewalt. Zudem weigert sich der Snapchat-Bot, wissenschaftliche Beiträge zu verfassen, wie The Verge berichtet.

Snapchat warnt auch vor Antworten, die ” Wahnvorstellungen” und “Fehler” enthalten können. Schon der KI-Chatbot von Microsofts Suchmaschine Bing war zuletzt mit seltsamen Verhaltensweisen aufgefallen.

Darüber hinaus rät Snapchat, dem Chatbot keine Geheimnisse anzuvertrauen, da das Unternehmen alle Konversationen speichert, um den Chatbot zu verbessern. Nutzer werden zudem aufgefordert, ihre Erfahrungen mit My AI mit Snapchat zu teilen. Künftig soll der Chatbot mehr Snapchat-Nutzern zugänglich gemacht werden.