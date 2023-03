Digitalisierung 2023: Ein Jahr voller bahnbrechender Fortschritte

Einflüsse der Pandemie auf die Digitalisierung

Seit der Pandemie sind virtuelle Tools für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern schneller geworden. Mit Diensten wie Microsoft Teams, Slack oder Feep ist das Home Office mittlerweile fester Bestandteil unseres Arbeitslebens. Mitarbeiter erledigen ihre Arbeit, die sonst im Büro, im Homeoffice erledigt würde, am Laptop oder Computer. Meetings werden mit einem Video-Chat-System wie Discord oder Skype abgehalten. In diesem Zusammenhang werden Unternehmen verstärkt in neue Technologien und Tools investieren, um ihren Mitarbeitern das beste digitale Arbeitsplatzerlebnis zu bieten.

Cloud Computing

Der größte Teil des Lebens findet heute online statt, da die Fernarbeit zunimmt, die Nachfrage nach Online-Shopping in die Höhe schnellt, Streaming immer beliebter wird und auch das Online Casino bei manch einem das Interesse weckt. Cloud-Infrastrukturen wie Amazon AWS oder Microsoft Azure fungieren als Backend, sodass alle Dienste wie Streaming, Online-Shopping, Konferenzsysteme und digitale Tools reibungslos laufen.

Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung

Künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Automatisierung finden in allen Bereichen Anwendung. Chatbots werden beispielsweise verwendet, um mit Kunden zu kommunizieren oder Geschäftsprozesse auf der Grundlage von Daten und maschinellem Lernen zu verwalten.

Künstliche Intelligenz und ihre Tools erledigen einfache Aufgaben, während sich die Mitarbeiter des Unternehmens auf Arbeiten mit größerem Mehrwert konzentrieren. Die Technologien hinter der Digitalisierung von Systemen und Tools erleichtern den Zugang für alle durch Cloud Computing.

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem rasanten digitalen Wandel, der am deutlichsten durch den Einsatz von Kontaktverfolgungs-Apps, virtuellen Arztbesuchen und vernetzten Gesundheitssystemen deutlich wird. Connect nutzt künstliche Intelligenz, um Ärzten bei der Entscheidungsfindung zu helfen. In der medizinischen Praxis informieren immer mehr Informationssäulen Patienten über Krankheiten, geben Gesundheitsratschläge, beantworten Fragen oder helfen durch interaktive Spiele beim Zeitvertreib.

Bestellplattform

Digitale Arbeitsplattformen wie Fiverr, Upwork oder 99designs bieten Freiberuflern und Freiberuflern eine Vollzeitbeschäftigung. Sie nehmen Bestellungen von Unternehmen digital entgegen und senden nach Fertigstellung Texte, Logos oder E-Books per Überweisungsformular an Ihre Kunden.

Die Bezahlung erfolgt nach erfolgreicher Werkabnahme per Paypal oder per Überweisung auf Girokonto. Ein plattformübergreifendes Bewertungssystem hilft Kunden und Auftragnehmern, den richtigen Geschäftspartner zu finden. Beide Parteien kommunizieren über das interne Chatsystem miteinander und die Angebote werden über das Formular generiert. Registrieren

Unser Fazit

Die Digitalisierung hat in den vorherigen Jahren bereits große Fortschritte gemacht und wird in Zukunft immer mehr in unser Leben einziehen. In allen Bereichen unseres Lebens begegnen wir künstlicher Intelligenz, unzähligen digitalen Tools und Informationsterminals, die uns in unserem Alltag begleiten werden.