KMU-Digitalisierung: Deutschland im Aufwärtstrend

KMU in Deutschland verzeichnen im europäischen Vergleich neben den Firmen in Großbritannien mittlerweile den besten Digitalisierungsstatus. Laut einer YouGov-Studie im Auftrag von IONOS haben die befragten Unternehmen im Vorjahresvergleich als einziges Land in allen abgefragten Digitalisierungskategorien zugelegt. Rückläufig waren die Werte dagegen vor allem bei den teilnehmenden KMU in den USA.

Höherer Digitalisierungsgrad in Deutschland

Deutschland ist das einzige Land, in dem sich der Digitalisierungsgrad durchweg verbessert hat – vor allem mit Blick auf die Sichtbarkeit im Internet: So haben je 68 Prozent der befragten Unternehmen eine Website und eine professionelle E-Mail-Adresse mit eigener Domain. Nur das insgesamt stark digitalisierte Großbritannien liegt weiter vorne. In Spanien und Frankreich ist ein leichter Abwärtstrend erkennbar, Schlusslicht in fast allen Bereichen sind die USA: Hier hat laut Umfrage nicht einmal die Hälfte der KMU eine Website. Als größte Hürden bei der Digitalisierung sehen die Firmen in Deutschland nach wie vor die Kosten (50 %) und den Zeitmangel (48 %) sowie Bedenken bezüglich Sicherheit und Datenschutz (41 %).

Fokus auf Sichtbarkeit und IT-Sicherheit

Als größten Nutzen der Digitalisierung sehen vier von fünf der Befragten in Deutschland wie in den anderen Ländern die Präsenz und Auffindbarkeit ihres Unternehmens im Internet. Konkret investiert wird vor allem in die Website, ins Online-Marketing und bei Social Media. Großes Augenmerk legen die Befragten darüber hinaus auf ihre IT – 34 Prozent planen Investitionen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz, ein Viertel hat Budget für Investitionen in die IT-Infrastruktur eingeplant.

Für die Studie

befragte YouGov im Januar 2023 insgesamt rund 4.800 Personen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und den USA.