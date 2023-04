London nutzt digitale Lösung für die Notfallbehandlung

Der Open-Data-Spezialist Better hat eine neue Lösung für die Planung der Notfallbehandlung des Londoner Gesundheits- und Pflegesystems entwickelt. Initiator ist die “Pan London Strategic Commissioning Group (SCG)” mit ihrem OneLondon-Projekt, an dem sich 40 Organisationseinheiten des britischen Gesundheitssystems National Health Service (NHS), 1.400 Allgemeinarztpraxen und 33 lokale Behörden beteiligen.

Mit der Einführung einer openEHR-Datenplattform in der gesamten Metropolregion kann medizinisches Personal in Echtzeit auf Informationen in nur einer Patiententakte zugreifen. Zudem vereinfachen die in der Akte enthaltenen digitalen Werkzeuge die Arbeit der Gesundheits- und Pflegeanbieter. Darüber hinaus dienen die Daten der Forschung. Gestützt auf offene Gesundheitsdaten und Low-Code-Tools verringert die gemeinsame Datengrundlage das Risiko von Doppelarbeit, verbessert die Zugänglichkeit von Gesundheitsdaten und erleichtert die Erstellung gemeinsamer Pflegepläne für viele klinische Nutzungen.

Individuelle Therapiepläne erstellen

Bürger und Mediziner können auch über andere Plattformen wie Apps auf persönliche Gesundheitsdaten zugreifen. Das Angebot soll dazu ermutigen, mehr Verantwortung für die eigene Gesundheitsversorgung zu übernehmen. Die Better-Technologie ermöglicht es ferner, diverse Pflegepläne und digitale Dienste zu optimieren. Diese können so gestaltet werden, dass sie Menschen mit unterschiedlichen Gesundheitshistorien und Pflegeansprüchen unterstützen – beispielsweise Menschen mit Lernbehinderungen, psychischen Problemen, Asthma oder Gebrechlichkeit.

Gary McAllister, London Chief Technology Officer, NHS England, sagt: “Unsere Vision ist es, mit dem “London Care Record” und dem “Urgent Care Plan” den Londonern eine vernetzte Gesundheits- und Pflegeversorgung zu bieten. Oft sind daran mehrere Fachkräfteteams beteiligt, die über verschiedene Organisationen und Disziplinen hinweg zusammenarbeiten, etwa in Hausarztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen. In erster Linie haben wir eine Lösung gesucht, die einen flexiblen Informationsaustausch ermöglicht.” Die openEHR-Plattform erfüllt diese Anforderung. Kliniken in ganz London profitieren davon, da ihnen die benötigten Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen.