Geldverschwendung in der IT-Abteilung

Nimmt man ein fiktives Budget von 500 Millionen US-Dollar, bedeutet das eine jährliche Abschreibung von mindestens 50 Millionen US-Dollar. Dabei räumt rund ein Viertel der Firmen ein, dass der Anteil des verschwendeten Budgets sogar noch höher ist. Vor allem technische Schulden und redundante Applikationen gelten als Kostentreiber. Die Mehrheit plant zwar die Einführung von Methoden zur Optimierung der IT-Landschaft. Doch 40 Prozent haben aktuell noch nicht eines der gängigen Verfahren implementiert – und besonders selten solche zur Applikationsrationalisierung. Dabei haben Unternehmen laut aktuellem LeanIX IT Cost Optimization Survey es selbst in der Hand, in ihrer IT neue Spielräume für die Zukunft zu schaffen.

Technische Schulden und Redundanzen sind Hauptverursacher

Die IT-Experten sind sich einig, welche Problemfelder am stärksten für unnötige IT-Ausgaben verantwortlich sind. Mehr als die Hälfte gibt an, dass Kosten im Zusammenhang mit veralteter Technologie und technischen Schulden das Budget belasten. Das verwundert nicht. Die letzten Jahre waren geprägt von einem massiven Ausbau der IT-Portfolios, zusätzlich befeuert durch die Notwendigkeit schneller Entscheidungen während der Pandemie. Wer unter dem Investitions- und Zeitdruck versäumt hat, Altsysteme abzuschalten und die Landschaft zu bereinigen, sieht sich jetzt großen Herausforderungen gegenüber.

Redundante Applikationen werden an zweiter Stelle genannt, wenn es um den Beitrag zur Budget-Verschwendung geht. Deutlich geringer wird hingegen der Einfluss von ungeplanten Cloud-Ausgaben oder zu hohen Kosten durch überbezahlte SaaS-Lizenzen eingeschätzt. Es mag sein, dass die Befragten sich dieser Kosten nicht wirklich bewusst sind – bedenkt man, dass zum Beispiel das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC feststellt, dass sich mit Lösungen zur SaaS-Optimierung bis zu 50 Prozent wiederkehrender Ausgaben reduzieren lassen.

Unternehmen können mit Maßnahmen zur IT-Optimierung ihre Profitabilität erhöhen, mehr Effizienz erreichen, technologische Risiken abschwächen und nicht zuletzt Budget für Investitionen in Innovation und Wachstum freisetzen. Wer systematisch und kontinuierlich sein Portfolio verbessert, stärkt darüber hinaus sogar die Kollaboration im Unternehmen. Denn der LeanIX IT Cost Optimization Survey 2023 verdeutlicht auch: Je mehr der gängigen Verfahren zur Optimierung von IT-Landschaften zum Einsatz kommen, desto positiver wird in den befragten Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen IT und Business wahrgenommen.