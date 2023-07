Digitale Feuerwehr: Mit dem Tablet zum Einsatz

Ob technische Hilfeleistungen, Brände oder schwere Lkw-Unfälle auf der Autobahn: Als eine von zehn Feuerwehren in der niedersächsischen Stadt wird die Ortsfeuerwehr Lehrte bei rund 300 Einsätzen pro Jahr immer wieder aufs Neue gefordert. „Unsere Einsätze sind vielfältig und anspruchsvoll, dabei begleiten uns Tablets von Samsung in jeder Extremsituation. Sie sind immer einsatz- und griffbereit und inzwischen nicht mehr aus unserem Dienst wegzudenken“, sagt Stephan Keil, stellvertretender Zugführer der Ortsfeuerwehr Lehrte. Die mobilen Helfer bieten den rund 90 Einsatzkräften Möglichkeiten, schnell und effizient zu arbeiten und tragen zu ihrer Sicherheit bei.

Wichtige Einsatzdaten nahezu in Echtzeit

Jedes der sieben Feuerwehrfahrzeuge ist mit einem internetfähigen Tablet – Galaxy Tab A7 Modelle sowie ein Galaxy Tab Active4 Pro – und der App rescueTABLET ausgestattet. Auf dem Weg zur und an der Einsatzstelle liefert die App wichtige Daten nahezu in Echtzeit und ermöglicht die lückenlose Dokumentation und den Austausch innerhalb der Einheiten. Die Sicherheitslösung Samsung Knox ist im Chip der Mobilgeräte integriert. In Verbindung mit regelmäßigen Sicherheitsupdates schützt sie sensible Daten vor Malware und unbefugtem Zugriff.

Der digitale Zugriff auf Kartenmaterial, Feuerwehrpläne sowie Gefahrgut- und Rettungsdatenblätter ist für die Brandschützer vor Ort eine große Hilfe. „Ein Riesenfortschritt ist die Nutzung der Tablets als digitale Atemschutzüberwachung“, sagt Stephan Keil. „Sie helfen uns, bei einem Feuer mit Menschengefährdung immer den Überblick über die Atemschutztrupps und deren verbleibenden Atemluftvorrat zu behalten. Was jahrelang auf Klemmbrettern, mit Eieruhren und Kugelschreibern erledigt wurde, lässt sich jetzt digital und sicher über unsere Tablets abwickeln.“

Tablets lassen sich abspülen und nass reinigen

Die eingesetzte Technik muss auch bei Regen und trotz Spritzwasser zuverlässig funktionieren. Die robusten Außenhüllen der Samsung Tablets ermöglichen es dem Team, sich voll auf den Einsatz zu konzentrieren. Stürze und kleinere Schläge verkraften die Geräte ohne Beschädigung. Als mobile Begleiter setzt die Feuerwehr Lehrte dafür das spezielle Galaxy Tab Active4 Pro. Das widerstandsfähige Gerät ist vor Feuchtigkeit, rauen Umgebungsbedingungen sowie starken Temperaturunterschieden geschützt und gemäß IP68-Schutzklasse wasser- und staubdicht. Sollte das Gerät im Einsatz schmutzig werden, lässt es sich abspülen und reinigen – und kann so zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen beitragen.

Ein wesentlicher Grund für die Anschaffung war zudem der austauschbare Akku. Die Feuerwehr Lehrte nutzt die Tablets mit aktiven Ladehalterungen in den Einsatzfahrzeugen. Die an den Geräten vorhandenen POGO-Pins ermöglichen eine direkte Ladung ohne separates Ladekabel. So können die Feuerwehrleute sicherstellen, dass die Akkus vor jedem Einsatz über ausreichend Power verfügen.