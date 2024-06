SAP-Transformation der BMW Group

Für das Vorhaben baut SNP eine eigene Data-Migration-Factory für die BMW Group auf. Zusammen mit der Softwareplattform CrystalBridge bildet ein Kernteam aus SNP-Spezialisten das Herzstück einer skalierbaren Infrastruktur. Weitere Experten können flexibel eingebunden werden und garantieren die Umsetzung einer Vielzahl parallellaufender Projekte. Auf Basis des standardisierten Migrationsansatzes und vordefinierter Servicepakete werden innerhalb von sechs Jahren mehr als 130 individuelle Go-lives realisiert.

RISE with SAP

Die SAP-Daten-Migrationen in S/4HANA-Zielsysteme erfolgen nach einem industrialisierten Ansatz, der unter anderem RISE with SAP vollumfänglich unterstützt. Basierend auf den Erfahrungen der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und laufender SAP S/4HANA-Projekte bei der BMW Group konnte ein transparentes Gesamtpaket vereinbart werden, das maximale Planbarkeit und Flexibilität gewährleistet. Jens Amail, CEO von SNP: „Der Factory-Ansatz basierend auf unserer Softwareplattform ermöglicht ein sehr hohes Maß an Effizienz, Berechenbarkeit und Agilität für unsere Kunden.”