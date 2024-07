Hyperpersonalisierung: Kundenservice neu gedacht?

Umsatzsteigerung durch gezieltes Cross- und Up-Selling

Wird KI auf einer integrierten Plattformlösung eingesetzt, ist die Technologie besonders effizient. So können Daten aus verschiedenen Quellen zentral an einem Ort gesammelt werden. KI-Algorithmen greifen auf diese Datensätze zu und analysieren sie in ihrer Gesamtheit, was zu präzisen Erkenntnissen führt. Dadurch kann Künstliche Intelligenz maßgeblich zur Umsatzsteigerung durch gezielte Cross- und Up-Selling-Strategien beitragen. Durch eine sorgfältige Auswertung des Kundenverhaltens und der Präferenzen ist es Unternehmen möglich, personalisierte Produktempfehlungen und Angebote zu entwickeln. Diese individuellen Empfehlungen sind für den Kunden besonders relevant und nützlich, was die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion erhöht.