Future of Work: Alles zum Megatrend auf der DIGITAL X 2024

Der Wandel unserer Arbeitswelt ist bereits in vollem Gange: Bis 2036 werden 12,9 Millionen Erwerbstätige im Rentenalter sein. An einer Frage geht also kein Weg mehr vorbei: Wie müssen sich Unternehmen aufstellen, um für die künftigen Generationen Y, Z und Alpha attraktiv zu sein? Technologien wie dem virtuellen Arbeitsplatz oder Künstlicher Intelligenz kommen dabei eine entscheidende Rolle zu.

Best Practices für alle Branchen

Die DIGITAL X, Europas führende branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative, blickt aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Megatrend Zukunft der Arbeit. Ausgewählte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft geben in Talks, Vorträgen und interaktiven Formaten Impulse und konkrete Best-Practice-Tipps für Unternehmen. Für Besucherinnen und Besucher hat die DIGITAL X 2024 am 18. und 19. September ihre Tore in der Kölner Innenstadt geöffnet. In diesem Jahr führen Sie erstmals vier Kurator*innen durch den Tag und moderieren je eine der Megatrend-Bühnen. Den Megatrend Future of Work und die dazugehörige Bühne wird in diesem Jahr Steffi Burkhart betreuen. Sie ist Expertin für New Work und engagierte Vertreterin der Millennials sowie der Generation Z.

New-Work-Technologien auf der DIGITAL X 2024

Unter dem Motto „Ready for Impact“ wird die Messe zum Ort des inhaltlichen Austauschs für Unternehmen mit Kunden und Partnern der Deutschen Telekom. Die DIGITAL X 2024 will den Impact der Digitalisierung auf den wirtschaftlichen Nutzen, etwa für neue Geschäftsideen, ins Licht rücken. Erfolgsgeschichten als Vorbilder für andere Unternehmen bekannt machen und auf diese Weise weiteren positiven Impact anstoßen. Keine Überraschung: Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz ist über alle Trends hinweg spürbar. Ob KI-Tools, virtuelle Büros oder das Metaverse: Future-Work-Technologien und -Konzepte bringen uns schon jetzt die Zukunft der Arbeit näher. Auf der DIGITAL X 2024 können Sie sich zwei Tage lang mit Expertinnen und Experten zu den neuesten Trends und Innovationen austauschen:

– Künstliche Intelligenz (KI): KI-Tools wie Chatbots, Voice Agents und Copilot erleichtern den Kundendialog und schaffen mehr Effizienz. Besonders die Trendtechnologie Generative KI sorgt für mehr Personalisierung bei Marketingstrategien oder Lernprogrammen zur Weiterbildung.

– Remote-Working-Tools sorgen für neue Möglichkeiten bei der digitalen Zusammenarbeit – flexibel und ortsunabhängig.

– Cloud-Plattformen und Cloud-Anwendungen machen die Flexibilität durch digitale Kooperation in Echtzeit erst möglich. Zudem sind Cloud-Tools skalierbar.

– Extended Reality: Virtual Reality kreiert dynamische Arbeitsplätze für kollaboratives Arbeiten weltweit. Für die Industrie bedeutet das Metaverse etwa erhöhte Effizienz und Qualität durch Simulation, Prototyping und leistungsstarke Datenanalysen mit KI.

– Employee Journey und Employee Experience: Mit einer durchdachten, digitalen Employee Experience und Journey schaffen Unternehmen einen attraktiveren Arbeitsort – besonders auch für Nachwuchstalente. Beste Voraussetzungen für das Wohlbefinden, die Bindung und Produktivität der Beschäftigten sowie letztlich den Unternehmenserfolg.

Interesse geweckt? Stöbern Sie hier durch das Programm der DIGITAL X 2024 und nutzen Sie die Chance, sich vor Ort in Köln mit digitalen Vorreiter*innen zu vernetzen.