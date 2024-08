Security: Alles zum Megatrend auf der DIGITAL X 2024

Laut „Bundeslagebild Cybercrime 2023“ entstehen der deutschen Wirtschaft jährlich mehr als 200 Milliarden Euro Schaden durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten sowie digitale und analoge Industriespionage und Sabotage. Keine Frage, Cybersecurity ist ein Thema, das alle Unternehmen umtreibt. Sie möchten wissen, wie sie ihr Business und ihre Investitionen in die Digitalisierung schützen können. Vor allem aber, wie sie erfolgreich wachsen, ohne sich ständig zu sorgen oder gar um Schadensbegrenzung kümmern zu müssen.

Digitalisierung: Impact entscheidend

Welche Schutzmaßnahmen besonders erfolgversprechend sind, erfahren Besucherinnen und Besucher auf der DIGITAL X 2024. Europas führende branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative findet am 18. und 19. September erneut in der Kölner Innenstadt statt. Dabei gibt es zahlreiche Best Practices und Bühnenauftritte entlang der vier Megatrends zu entdecken: Connected Business, Sustainability, Future of Work und Security. Daniel Domscheit-Berg betreut als Experte das Programm der Megatrend-Bühne Security. Die DIGITAL X und die Megatrends stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Ready for Impact“. Und damit rückt verstärkt Künstliche Intelligenz ins Blickfeld. Sie macht auch beim Thema Sicherheit einen Unterschied. Mit KI erkennen Unternehmen Bedrohungen schneller und können mit deutlich mehr Tempo auf Angriffe reagieren. Tempo ist generell gefragt: Systeme müssen immer schneller arbeiten. Damit wächst die Verantwortung der IT-Sicherheitsexperten, die die gesamte IT-Infrastruktur überwachen und zum Beispiel die Netze ohne Verzögerung schützen müssen.

Sicherheitstechnologien auf der DIGITAL X 2024

Mehr dazu erfahren Interessierte auf der DIGITAL X. Sie bietet Unternehmen jeder Größe und jeder Branche die Plattform, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich umfassend über den Megatrend Informationssicherheit und den neuesten Stand in puncto Technologien zu informieren:

– Zero-Trust-Netzwerke verifizieren alle Zugriffe auf das Netzwerk, unabhängig davon, ob sie von innerhalb oder außerhalb kommen.

– Managed Detection and Response (MDR) vereint modernste Abwehrmechanismen, die die Sicherheit von Endpunkten garantieren.

– KI und maschinelles Lernen erkennen Anomalien und ungewöhnliche Muster im Netzwerkverkehr.

– Neue Verschlüsselungstechniken wie Homomorphe Verschlüsselung ermöglichen sogar die Verarbeitung von verschlüsselten Daten, ohne sie vorher entschlüsseln zu müssen.

– Blockchain trägt dazu bei, die Integrität von Transaktionen zu gewährleisten und die digitale Identität zu schützen.

– Multi-Faktor-Authentifizierung bietet mehr Sicherheit bei der Verifikation der Identität eines Benutzers.

– Intrusion-Detection-Systeme (IDS) und Intrusion-Prevention-Systeme (IPS) helfen, Angriffe oder Anomalien im Netzwerkverkehr zu erkennen und darauf zu reagieren.

– Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement-Systeme (SIEM) sammeln und analysieren Sicherheitsereignisdaten von verschiedenen Quellen und helfen, Echtzeitalarme auszulösen sowie Berichte und Langzeitanalysen zu erstellen.

– Endpoint Protection Platforms bieten eine Sammlung von Sicherheitstechnologien, um Endgeräte vor Bedrohungen zu schützen.

– Technologien wie Tracking-Radar und RF-Scanner helfen bei der Drohnenabwehr.

