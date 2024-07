Ransomware: Rekord-Lösegeldzahlung von 75 Millionen US-Dollar

Zscaler zeigt in seinem jährlichen ThreatLabz 2024 Ransomware Report einen Gesamtanstieg der Ransomware-Angriffe um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse des Berichts enthüllen darüber hinaus eine rekordverdächtige Lösegeldzahlung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar an die Ransomware-Gruppe Dark Angels. ThreatLabz geht davon aus, dass der Erfolg dieser Gruppierung weitere Nachahmer auf den Plan bringt, die ähnliche Taktiken anwenden werden und Unternehmen dazu veranlassen, dem Schutz vor zunehmend kostspieligeren Ransomware-Angriffen eine höhere Priorität einzuräumen.

Zunahme von Vishing-Angriffen

„Die Zunahme von Ransomware-as-a-Service-Modellen sowie zahlreiche Zero-Day-Angriffe auf Legacy-Systeme, eine Zunahme von Vishing-Angriffen und das Aufkommen von KI-gestützten Angriffen haben zu rekordverdächtigen Lösegeldzahlungen geführt“, sagt Deepen Desai, Chief Security Officer von Zscaler. „Unternehmen müssen einer Zero Trust-Architektur Priorität einräumen, um ihre Sicherheitslage zu stärken. Eine KI-gestützte Zero Trust-Plattform hilft Unternehmen dabei, ihre Segmentierung zu beschleunigen, den Ausbreitungsradius eines Angriffs zu reduzieren und unbekannte Vektoren für künftige KI-gesteuerte Angriffe auszuschalten.“

Branchen im Visier von Ransomware

Zu den am häufigsten ins Visier von Ransomware-Angriffen geratenen Branchen zählen die Fertigungsindustrie, das Gesundheitswesen, der Technologie-Sektor, das Bildungswesen und der Finanzdienstleistungssektor. Das produzierende Gewerbe ist im Untersuchungszeitraum bei weitem am häufigsten betroffen und dominiert mit einer mehr als doppelt so häufigen Angriffsrate wie jede andere Branche. Die unterschiedlichen Branchen stehen jeweils vor einzigartigen Ransomware-Herausforderungen, je nachdem, wie sie mit Daten umgehen und welche technologische Infrastruktur sie haben. Trotz der Variablen haben die Erpressungsangriffe durch Ransomware stetig zugenommen, wobei die Zahl der auf Datenleak-Seiten aufgeführten Opferorganisationen seit dem letztjährigen Bericht um fast 58 Prozent gestiegen ist.

USA an erster Stelle für Angriffe

Die USA sind wieder einmal mit mehr Ransomware-Angriffen konfrontiert als jedes andere Land und machen fast die Hälfte aller Vorfälle weltweit aus.

USA (50%)

Großbritannien (6%)

Deutschland (4%)

Kanada (4%)

Frankreich (3%)

Aktivste Ransomware-Familien

Zu den weltweit aktivsten Ransomware-Familien zählen LockBit (22%), BlackCat (alias ALPHV) (9%) und 8Base (8%). Zu den fünf wichtigsten Ransomware-Familien, die Sicherheitsteams 2024-2025 auf dem Schirm haben sollten, zählen Dark Angels, LockBit, BlackCat, Akira und Black Basta.