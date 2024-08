GenKI-Projekte: Oft kommt das Ende nach dem Proof of Concept

Mindestens 30 Prozent der GenKI-Projekte werden laut Gartner bis Ende 2025 nach dem Proof of Concept aufgegeben werden: aufgrund schlechter Datenqualität, unzureichender Risikokontrollen, eskalierender Kosten oder unklarem Geschäftswert.

“Nach dem Hype des letzten Jahres warten Führungskräfte ungeduldig darauf, dass sich GenKI-Investitionen auszahlen, doch die Unternehmen haben Schwierigkeiten, den Wert nachzuweisen und zu realisieren. Da der Umfang der Initiativen zunimmt, wird die finanzielle Belastung durch die Entwicklung und den Einsatz von GenKI-Modellen immer größer”, sagt Rita Sallam, Analystin bei Gartner.

Mit GenKI Geschäftsmodelle verändern

Eine große Herausforderung für Unternehmen besteht laut Gartner darin, die beträchtlichen Investitionen in GenKI zur Produktivitätssteigerung zu rechtfertigen, da es schwierig sein kann, diese direkt in finanzielle Vorteile umzusetzen. Viele Unternehmen nutzen GenKI, um ihre Geschäftsmodelle zu verändern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Diese Implementierungsansätze sind jedoch mit erheblichen Kosten verbunden, die zwischen 5 und 20 Millionen US-Dollar liegen.

“Leider gibt es bei GenKI keine Einheitsgröße, und die Kosten sind nicht so vorhersehbar wie bei anderen Technologien”, so Sallam. “Die Höhe der Ausgaben, die Anwendungsfälle, in die Unternehmen investieren, und die Bereitstellungsansätze, die sie wählen, bestimmen die Kosten.”

Unabhängig von den KI-Ambitionen zeigt die Gartner-Studie, dass GenKI eine höhere Toleranz für indirekte, zukünftige finanzielle Investitionskriterien erfordert als für den sofortigen Return on Investment (ROI). In der Vergangenheit haben sich viele CFOs nicht wohl dabei gefühlt, für einen indirekten Wert in der Zukunft zu investieren. Diese Abneigung kann dazu führen, dass Investitionen eher taktisch als strategisch eingesetzt werden.

Realisierung des Geschäftswerts

Früh gestartete KI-Anwender aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen berichten von geschäftlichen Verbesserungen, die je nach Anwendungsfall, Art der Tätigkeit und Qualifikationsniveau der Mitarbeiter variieren. Sie erzielten eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 15,8 Prozent, Kosteneinsparungen von 15,2 Prozent und eine Produktivitätssteigerung von 22,6 Prozent.

Gartner zufolge können Unternehmen durch die Analyse des Geschäftswerts und der Gesamtkosten von GenKI-Geschäftsmodellinnovationen den direkten ROI und die Auswirkungen auf den zukünftigen Wert ermitteln. Dies ist ein wichtiges Instrument, um fundierte Investitionsentscheidungen über GenAI-Geschäftsmodellinnovationen zu treffen.

“Wenn die Geschäftsergebnisse die Erwartungen erfüllen oder übertreffen, bietet sich die Gelegenheit, die Investitionen auszuweiten, indem die GenAI-Innovation und -Nutzung auf eine breitere Nutzerbasis ausgeweitet oder in zusätzlichen Geschäftsbereichen implementiert wird”, so Sallam. “Wenn sie jedoch nicht ausreichen, kann es notwendig sein, alternative Innovationsszenarien zu untersuchen. Diese Erkenntnisse helfen den Unternehmen, ihre Ressourcen strategisch zu verteilen und den effektivsten Weg nach vorne zu bestimmen.”