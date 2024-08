Rossmann treibt Künstliche Intelligenz im Unternehmen voran

Interdisziplinäres KI-Team aus den Bereichen HR, IT und Kommunikation identifiziert KI-Bedarf und setzt KI-Projekte um.

Dank einer internen Rundreise des KI-Teams durch die Fachabteilungen sowie eines fortlaufenden, abteilungsübergreifenden Austauschs im gesamten Unternehmen konnten bereits mehr als 200 vielversprechende Anwendungsfälle priorisiert werden.

„Eine unserer Kernaufgaben als IT ist es, Technologien und Trends frühzeitig zu erkennen und zu bewerten, um unsere Unternehmensziele optimal zu unterstützen. Wir entwickeln marktreife Lösungen, bevor die Fachbereiche danach fragen. Seit Frühjahr 2023 arbeiten wir mit einem spezialisierten Team an KI und sehen bereits viele interessante Anwendungen“, sagt Christian Metzner, IT-Leiter von Rossmann.

Filialindividuelle Entscheidungen durch KI-Nutzung

Aktuell werden einige KI-Projekte in verschiedenen Bereichen umgesetzt. Mit jeder Neueröffnung oder Wiedereröffnung nach einem Umbau stellt sich die Frage nach der optimalen Anzahl von Selbstbedienungskassen. Um hier eine verlässliche Entscheidungsgrundlage zu bieten, wurde hausintern ein KI-Modell auf Basis von Machine Learning mit bekannten Algorithmen wie Clustering und Random Forest entwickelt, das auf Basis verschiedener Einflussfaktoren filialindividuell die ideale Anzahl von Self-Checkout-Kassen ermittelt.

In der Logistik möchte Rossmann dank einer KI-Lösung Sprachbarrieren im Tagesgeschäft abbauen. Dies soll erreicht werden, indem den Mitarbeitern die Möglichkeit der Live-Übersetzungen angeboten wird. Darüber hinaus vertraut der Händler bei der Tourenplanung auf KI-Optimierung.

Datenschutzkonformes RossmannGPT

Rossmann hat bereits vor einiger Zeit ein datenschutzkonformes RossmannGPT auf Basis von ChatGPT umgesetzt. Täglich werden über 3.000 Anfragen registriert, und die Programmversion wird fortlaufend aktualisiert – zuletzt durch die unternehmensweite Bereitstellung der neuen ChatGPT-Version 4o.

Es gibt auch einen Chatbot für die Filialen. Dieser macht tausende Seiten digitaler Handbücher und Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter in den Filialen per Text- oder Sprachbefehl in Sekundenschnelle abrufbar.

Zuletzt wurden mithilfe von KI über 12.000 Fotoaufnahmen der Außenansichten von Filialen ausgewertet, um zu prüfen, ob Künstliche Intelligenz ermitteln kann, wo Reparaturen, Reinigungen oder neue Werbeanlagen nötig sind.

Der Erfolg von KI hängt maßgeblich vom Fachwissen der Nutzer ab. Daher führt das KI-Team regelmäßig Prompt-Schulungen, interne KI-Veranstaltungen sowie Trainings durch und macht das erarbeitete KI-Wissen so für alle zugänglich.