Uniklinik Freiburg setzt auf hochsichere Cloud-Lösung

Daten werden in der T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud gehostet.

„Mit dieser Partnerschaft setzen wir einen wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung unserer Klinik. Die hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Cloud-Lösung befähigt uns, patientenorientierte Innovationen schneller voranzutreiben und somit die Versorgungsqualität zu erhöhen“, sagt Professor Frederik Wenz, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Freiburg. Die Zusammenarbeit dient auch als Modell für die geplante Cloudplattform MEDI:CUS des Landes Baden-Württemberg, um Gesundheitsdaten sicher, performant und datenschutzkonform in der Cloud zu verarbeiten.

Hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards

„Wir legen damit zum Beispiel genomische Use-Cases schneller auswerten und besser skalieren. Auch der Einsatz von Gemini, um die Inhalte der Homepage des Klinikums besser erfassbar zu machen, ist geplant“, sagt Dr.Lennart Jahnke, CDO des Universitätsklinikums Freiburg.

Die T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud erfüllt die strengen deutschen Anforderungen an Datenschutz, Datenresidenz und Sicherheit. Diese Cloud-Lösung beschränkt die Datenverarbeitung auf bestimmte geografische Regionen und stellt sicher, dass alle Daten durch Schlüssel in deren Rechenzentren verschlüsselt werden.