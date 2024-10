14,6 Millionen geleakte Konten in Deutschland

Laut Global Data Breach Monitoring Tool von Surfshark lag Deutschland in Q3/2024 auf Platz 4 der offengelegten Benutzerkonten.

Die Zahl der Datenschutzverletzungen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weltweit gestiegen. Weltweit wurden im dritten Quartal 2024 fast 423 Millionen Konten geleakt – 96 % mehr als im Q2 2024 mit 215 Millionen Benutzerkonten. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, wurden im Q3 2024 jede Minute sogar 3.261 Konten geknackt, gegenüber 1.662 im vorherigen Quartal.

“Gehackte Benutzerkonten und geleakte Daten sind nach wie vor ein riesiges Problem, wobei sich die Zahl der Datenschutzverletzungen im Q3 2024 im Vergleich zum Q2 2024 verdoppelt hat. Eine Analyse der jahrzehntelangen Datenpannen zeigt, dass seit 2004 insgesamt 68 Milliarden Datenpunkte offengelegt wurden, davon 18 Milliarden sind die E-Mail-Adressen. Im Durchschnitt sind zu jeder E-Mail-Adresse drei weitere Datenpunkte wie Passwörter oder Telefonnummern offengelegt. Die Veröffentlichung personenbezogener Informationen erhöht das Risiko, ins Visier von Cyberkriminellen zu geraten”, sagt Emilija Kucinskaite, Senior Researcher bei Surfshark.

Nordamerika weiterhin führend bei Datenschutzverletzungen

Im Q3 2024 verzeichnete Nordamerika mit 101 Millionen Konten die höchste Anzahl von Datenschutzverletzungen. Dies ist zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zum 2. Quartal 2024 mit 129 Millionen Benutzerkonten, aber die Anzahl von gehackten Konten in Nordamerika macht immer noch ein Viertel aller weltweit betroffenen Konten aus. Nordamerika rückte von Platz 2 in Q1 2024 auf Platz 1 im Q2 auf und blieb weiterhin in der führenden Position im 3. Quartal 2024. Wie bereits erwähnt, blieben die USA mit den meisten Sicherheitslücken und für die überwiegende Mehrheit (93 %) der verletzten nordamerikanischen Konten verantwortlich.

In Europa gab es im letzten Quartal die zweithöchste Zahl von Sicherheitsverletzungen – insgesamt 88 Millionen. Dies ist ein Anstieg von über 70 % gegenüber 51 Mio. im vorangegangenen Quartal. Europäische Konten machen 21 % aller verletzten Konten weltweit aus. Weitere 10 % der Konten stammen aus Asien (44 Millionen). Alle anderen Regionen machten weniger als 6 % der Gesamtzahl in 2024 aus. Um 39 % blieben unbekannt.

In absteigender Reihenfolge die zehn Länder mit den meisten Sicherheitsverletzungen im Q3 2024:

USA (93,7 Mio.), Frankreich (17,2 Mio.), Russland (16,5 Mio.), Deutschland (14,6 Mio.), Japan (9,7 Mio.), UK (8,3 Mio.), China (7,9 Mio.), Italien (7,8 Mio.), Indien (7,4 Mio.) und Brasilien (5,1 Mio.).

METHODIK

Eine Datenschutzverletzung liegt vor, wenn vertrauliche und sensible Daten in die Hände unbefugter Dritter gelangen. In dieser Studie behandeln wir jede durchgesickerte E-Mail-Adresse, die zur Anmeldung für diverse Online-Dienste verwendet wurde, als ein separates Benutzerkonto, das möglicherweise mit zusätzlichen Informationen wie Passwort, Telefonnummer, IP-Adresse, Postleitzahl und mehr offengelegt ist.