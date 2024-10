AC Mailand setzt auf Pure Storage-Plattform für KI-Projekte

Der AC Mailand will die bestmöglichen Fan-Erlebnisse durch Online-Inhalte bereitstellen und mit Daten und KI die Performance des Clubs steigern. Im Mittelpunkt der Fanbindung steht das Media House, über das Video- und Social-Media-Inhalte erstellt und verbreitet werden. Es liefert auch wichtige Daten an das Trainingszentrum des Clubs. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter und der Output waren im Media House über einen Zeitraum von drei Jahren gestiegen, wodurch auch das Volumen unstrukturierter Daten dramatisch zugenommen hatte. In Solis unterteilte Teams und ein veraltetes Datenspeichersystem, das nicht effizient arbeiten konnte, stellten erhebliche Hindernisse für den Fortschritt dar.

Zehnmal schneller Inhalte bereitstellen

Durch die Einführung der Pure Storage-Plattform nutzt der Fußballverein jetzt eine leistungsstarke, effiziente und sichere Speicherinfrastruktur. Mit FlashBlade kann der AC Mailand nun große Mengen unstrukturierter Daten über mehrere Standorte hinweg mit sehr geringer Latenz verwalten, was zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führt. Das Team des Media House profitiert nun von einer zehnmal schnelleren Produktion und Bereitstellung von Inhalten.

Der AC Milan setzt Pure Storage ActiveDR ein, um RTO (Recovery Time Objective)- und RPO (Recovery Point Objective)-Metriken von nahezu null zu erreichen. Darüber hinaus erstellen SafeMode-Snapshots Kopien von Daten, die im Falle eines Cyberangriffs nicht gelöscht, geändert oder verschlüsselt werden können, wodurch die Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs gemindert werden.

KI analysiert Trainingsdaten

Auf FlashBlade gespeichertes Videomaterial von Trainingseinheiten kann mithilfe von KI analysiert werden, zusammen mit Spielerdaten, die über Sensoren erfasst werden, um die Leistung zu verbessern. Darüber hinaus entwickelt der AC Milan einen Datenpool, der aus medizinischen und Leistungsdaten der Spieler besteht und dasselbe Ziel verfolgt.

„Die Aufgabe unseres Teams besteht darin, den Club und das Unternehmen in allen Abteilungen zu unterstützen, damit wir auf und neben dem Spielfeld Spitzenleistungen erbringen können. Wir können jetzt Inhalte in einem Zehntel der Zeit bereitstellen“, sagt Maurizio Bonomi, Information Technology Director beim AC Milan.