Hagebau erreicht E-Mail-Sicherheit mit der NoSpamProxy Cloud

Die hagebau IT, zentraler IT-Dienstleister der hagebau Gruppe, hat gemeinsam mit Net at Work die E-Mail-Sicherheitslösung NoSpamProxy Cloud in der Variante Private Stack eingeführt. Die Lösung bietet Schutz vor Spam, Phishing und anderen Cyberbedrohungen, während die Benutzerfreundlichkeit für die rund 10.000 Postfächer in einer komplexen Multi-Domain-Umgebung gewahrt bleibt.

Komplexe Domainstruktur und Mix aus on-prem und Microsoft 365

Als interner IT-Dienstleister ist hagebau IT darauf angewiesen, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit für über 300 Gesellschaften zu gewährleisten. Zudem waren Flexibilität und Automatisierung gefragt, um die Bedürfnisse der heterogenen Nutzerstruktur bestmöglich abzubilden. Die vollständige Implementierung der Lösung, die sowohl für lokal betriebene Exchange-Infrastrukturen als auch für Microsoft 365 gilt, wurde in mehreren Schritten umgesetzt und beinhaltet neben einem zentralen Schutzmechanismus auch Module für verschlüsselte Kommunikation und Signaturverwaltung.

Private Stack für mehr Sicherheit

Die Private-Stack-Variante von NoSpamProxy Cloud kombiniert die Vorteile einer vom Hersteller betriebenen Cloud-Lösung mit dem besonderen Schutz eine dedizierten, eigenständigen Instanz. Damit kann diese auf den individuellen Bedarf maßgeschneidert konfiguriert werden und zugleich werden potenzielle Seiteneffekte einer Shared-Instanz – wie beispielsweise unverschuldetes Blacklisting durch die Fehler Dritter – ausgeschlossen.

„Wir wollen nicht, dass unsere Zustellquoten durch Aktionen unserer Nachbarn in einer Cloud in Mitleidenschaft gezogen werden können. NoSpamProxy als Cloud Service aus einem Private Stack bietet uns die absolute Sicherheit vor unerwarteten Seiteneffekten“, schildert Marco Riemer, Bereichsleiter Cloud Services bei hagebau IT, den Bedarf.

Reporting macht Nutzen deutlich

Ein besonderes Highlight der NoSpamProxy-Lösung ist das umfangreiche Reporting, das der hagebau IT eine detaillierte und anschauliche Dokumentation über die abgewehrten Bedrohungen bietet. Als interner IT-Dienstleister schätzt Riemer diese Transparenz: „Mit dem Reporting von NoSpamProxy kann ich den Nutzen der Lösung und auch einzelner Regeln mit konkreten Daten belegen. Das vereinfacht die internen Diskussionen deutlich.“

Durch die Implementierung von NoSpamProxy Cloud als Private Stack konnte hagebau IT eine IT-Sicherheitsbasis schaffen, die eine reibungslose Zusammenarbeit und minimalen Administrationsaufwand bietet. Die zentralen Funktionen, wie das selbstlernende Allow-Listing und die automatisierte Zertifikatsverwaltung, optimieren die Prozesse zusätzlich und stellen sicher, dass die E-Mail-Sicherheit auf Basis einer passgenauen Cloud-Lösung im gesamten Unternehmensnetzwerk stets auf dem neuesten Stand bleibt.