ISG-Studie: KI-gestützte Automatisierung führt Entwicklerteams aus der Komplexitätsfalle

Ungeachtet dessen kämpft die Mehrzahl der Kunden mit hohen Komplexitäten in ihrer Entwicklungsorganisation. Infolgedessen fällt es zunehmend schwerer, die Agilisierung der Prozesse schnell voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund haben vor allem solche ADM-Dienstleister Marktchancen, die über wirksame Mittel zum Komplexitätsabbau verfügen und entsprechende Trainings anbieten können. Der Einsatz KI-gestützter Automatisierungslösungen gilt dabei als Königsweg.

Dies ist eines der zentralen Ergebnisse des neuen Anbietervergleichs „ISG Provider Lens Next-Generation Application Development and Maintenance Services Report Germany“, des Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG). Die Studie untersucht das Know-how und die Umsetzungsfähigkeiten von ADM-Dienstleistern, die in der DACH-Region tätig sind.

Entwicklungsprozess durch KI-gestützte Automatisierung unterstützen

„Im ADM-Markt zählt Automatisierungswissen zu den wichtigsten Differenzierungsmerkmalen“, sagt Heiko Henkes, Director & Principal Analyst bei ISG: „In der Praxis geht es darum, den gesamten Entwicklungsprozess durch KI-gestützte Automatisierung zu unterstützen.“ Ein besonderes Augenmerk läge dabei auf der Qualitätssicherung, so Henkes weiter. Diese sollte über eine eingebettete KI (Künstliche Intelligenz), maschinelles Lernen sowie Toolset-Integration verfügen und sei im Idealfall mit KI-automatisierten Abläufen (AIOps) ausgestattet. Unter anderem gehe es darum, Analyse-Dashboards bereitzustellen, über die sich die KI-Erkenntnisse verlässlich in die kontinuierliche Prozessverbesserung einsteuern lassen. Nicht zuletzt helfe dies der erfolgreichen Umsetzung von DevOps-Programmen.

Die ISG-Analysten haben insgesamt 49 Anbieter in fünf Marktsegmenten bewertet: „Application Development & Scaled Agile“, „Agile Development Specialists“, „Managed Application Services“, „Application Quality Assurance“ und „Continuous Testing Specialists“. Die Vergleichsstudie stuft Atos, Capgemini, Cognizant und Wipro in jeweils drei Marktsegmenten als „Leader“ ein. Accenture, Infosys und Materna erhalten diese Einstufung in jeweils zwei Segmenten sowie DATAGROUP, HCL, msg Systems, Tech Mahindra und Zeiss Digital Innovation in jeweils einem Segment. Zudem werden HCL in zwei Marktsegmenten sowie Arvato Systems, DXC Technology und Imbus in je einem Marktsegment als „Rising Star“ bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Die Studie „ISG Provider Lens Next-Generation Application Development and Maintenance Services Report Germany 2021“ ist für Abonnenten oder den Einzelkauf hier Website verfügbar.