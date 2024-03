Porsche eBike Performance setzt auf KI-gestützte Software

Die Porsche-Tochter hat mit Automatisierungsfunktionen und Bots in Freshservice den IT-Service automatisiert und skaliert.

Porsche eBike Performance ging 2022 an den Start und hat sich das Ziel gesetzt, mit innovativen Lösungen den E-Bike-Sektor wesentlich zu bereichern. Das Unternehmen musste die Bereitstellung von IT-Services in kürzester Zeit skalieren, um die weltweite Einführung neuer Produkte bis Mitte des Jahrzehnts zu realisieren. Prozesse mussten standardisiert werden und das schnell wachsende Unternehmen mit über 300 Beschäftigten benötigte besseren Support.

Bereitstellung von IT-Services beschleunigen

Porsche eBike Performance führte Freshservice für IT ein und war so in der Lage, Serviceanfragen zu optimieren und die Bereitstellung von IT-Services zu beschleunigen. Das zentralisierte Serviceportal, die Orchestrierungs-Apps und die Integrationen, einschließlich Microsoft Teams Servicebot, haben zur Optimierung der IT-Abläufe beigetragen. Porsche eBike Performance nutzte die Automatisierungen und integrierten KI-Funktionen der Freshservice-Plattform zur Implementierung von IT-Workflows.

Rund um die Uhr Support durch virtuelle Agenten

Nach der Einbindung von Freshservice experimentierte das Team mit virtuellen Agenten und Chatbots. Auf Basis generativer KI sorgt der virtuelle Agent von Freshservice – zusammen mit dem Microsoft Teams Servicebot – dafür, dass den Mitarbeitenden rund um die Uhr Support zur Verfügung steht und Probleme in Teams schneller gelöst werden. Darüber hinaus hat Porsche eBike Performance die neueste KI Freddy eingesetzt, einschließlich des Assistenten Freddy Copilot, um die Mitarbeiterproduktivität weiter zu steigern. Mit dem Solution Article Generator kann das IT-Team automatisch Lösungsartikel aus öffentlichen Quellen und bestehenden Tickets generieren und auf diese Weise Anfragen zu häufigen Problemen abfangen.