Deutsche Post bietet neuen Print-Mailing Kanal in der Marketing Cloud von Salesforce

Die Marketing Automation entwickelt sich zur Schaltzentrale für die Planung und Aussteuerung von Marketing-Maßnahmen. Doch bisher lassen sich über Marketing Automation Systeme (MAS) vor allem digitale Kanäle integrieren. Die Kooperation mit Salesforce und Deutsche Post lassen sich jetzt physische Mailings nahtlos in die Steuerung des Kaufprozesses integrieren. Werbetreibende haben so die Möglichkeit, von den Responsequoten des physischen Mailings zu profitieren und sie direkt in ihre Kampagnen zu integrieren.

Eine neue App für das Print-Mailing in der Salesforce Marketing Cloud

Die „Print-Mailing Automation“-App steht ab sofort Unternehmen im Cloud-Marktplatz AppExchange zur Verfügung. Über die App greifen sie direkt auf die Print-Mailing-Automation der Deutschen Post zu und versenden die Print-Mailings aus der Salesforce Marketing Cloud heraus. Weitere Abstimmungen mit Druckereien, Agenturen oder Einkauf sind nicht erforderlich: Die Deutsche Post übernimmt den vollständigen Druck- und Zustellprozess.

„Durch die Integration in Salesforce können wir die Verfügbarkeit des Print-Mailings in Marketing Automation Systemen weiter ausbauen“, sagt Lars Schlimbach, Partner-Management & -Development Dialogmarketing Deutsche Post. „Damit können sie ihre Print-Mailing-Kampagnen in die digitale Kundenansprache integrieren und sie zudem individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten – und damit die Effizienz und Wirkung steigern.“