ChatGPT: Mehr Buchungen, zufriedenere Gäste?

ChatGPT sorgt auch in der Hotellerie für rege Debatten: Vieldiskutiert ist dabei vor allem die Frage, wie das Hotelmarketing vom Einsatz des Chatbots profitieren könnte. Besonders im Bereich des Gästeservices ist das Potenzial von ChatGPT enorm, da das Tool durch Konversationen mit Nutzern kontinuierlich dazulernt und rund um die Uhr einsetzbar ist. Darüber hinaus ist der Chatbot mehrsprachig. Für Hotels könnte der Einsatz der KI-basierten Technologie in Zukunft entsprechend große Zeit- und Kostenersparnisse bedeuten.

Kein Humor und keine Gefühle

Doch es gibt auch Nachteile: So ist der Chatbot zum Beispiel nicht dazu in der Lage, Gefühle und Emotionen zu verstehen. Auch mit Humor tut er sich bislang schwer. Gerade in der Kommunikation mit Gästen und Bewerbern könnte das zu Schwierigkeiten und Missverständnissen führen. Zudem könnte das Dialogsystem durch unvorteilhafte Befehls- und Fragestellungen, insbesondere in Bereichen, in denen ChatGPT bislang noch wenig Erfahrungen gesammelt hat, unlogische Antworten geben. Wie bei jeder KI-basierten Technologie besteht zudem das Risiko von Cyberangriffen.

Die Datensicherheit sollte dementsprechend höchste Priorität haben. All diese Nachteile sollten sich Hotels, die über die Nutzung von ChatGPT im Hotelmarketing nachdenken, vor einer Implementierung unbedingt bewusst sein. Grundsätzlich ist daher von einer Implementierung von ChatGPT in der Kommunikation mit Gästen und Bewerbern aktuell eher noch abzuraten. In anderen Bereichen wiederum bietet das Tool für Hotelbetreiber durchaus viele Vorteile.

ChatGPT als Unterstützung im Bereich Suchmaschinenoptimierung

Insbesondere bei der Suchmaschinenoptimierung kann ChatGPT im Hotelmarketing in Zukunft durchaus unterstützend wirken. So kann der Chatbot zum Beispiel verwendet werden, um Gästefeedback zu analysieren. Auf diese Art und Weise lassen sich Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Hotels ihr Image weiter verbessern können. Auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) gibt es zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, um das Hotelpersonal zu entlasten.

So können mit Hilfe des Tools zum Beispiel Meta-Titel und Meta-Beschreibungen erstellt werden. Zudem kann ChatGPT bei der Keywordrecherche helfen, indem es relevante Themen für Zielgruppen generiert, Schlüsselwörter auf Grundlage der Suchabsicht klassifiziert und Keywords für den Nutzer übersetzt.

ChatGPT als Hilfsmittel bei der Contenterstellung

Eine der größten Stärken von ChatGPT besteht darin, dass der Chatbot wiederkehrende Aufgaben, die sehr viel Zeit erfordern, oftmals deutlich effizienter gestalten kann. So kann das Tool zum Beispiel genutzt werden, um häufige Fragen zu beantworten oder ansprechende Inhalte zu erstellen, die anschließend für die Webseite, Social Media oder die Gästekommunikation verwendet werden können. Sogar Social-Media-Kalender und -Pläne kann das Tool auf Anfrage erstellen.

Zudem hat sich der Chatbot bei der Themenrecherche als hilfreich erwiesen. Außerdem kann ChatGPT ganze Newsletter, personalisierte Angebote und komplette Blogbeiträge selbst erstellen. Für den Feinschliff empfiehlt es sich jedoch, den erstellten Text von einem Mitarbeiter lesen und überarbeiten zu lassen. Dennoch können sich Hotels mitunter viel Arbeit ersparen, indem sie ChatGPT nutzen, um hochwertigen Input zu liefern.

Fazit

Die künstliche Intelligenz gilt aus gutem Grund als Technologie der Zukunft. ChatGPT gehört in diesem Zusammenhang derzeit zu den wichtigsten Anwendungen mit großem Potenzial. Nicht nur ist das Tool sehr leistungsfähig und vielseitig einsetzbar – es ist auch davon auszugehen, dass sich der Chatbot in den nächsten Monaten und Jahren erheblich weiterentwickeln wird.

In der Hotellerie ergeben sich daraus vor allem im Hotelmarketing vielversprechende Möglichkeiten, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Jedoch bestehen auch einige Risiken und Nachteile, die derzeit noch gegen eine flächendeckende Nutzung sprechen. Für die Hotellerie ist es daher ratsam, sich erst einmal nur auf die Basics des Chatbots zu fokussieren. Auf jeden Fall bleibt es spannend, wie sich ChatGPT im Laufe der nächsten Jahre weiterentwickeln wird.

Steve Heinecke

ist Geschäftsführer von Performance Hotel. Die Agentur unterstützt Hotels, Apartmentanlagen und Urlaubsresorts bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern.