Silicon DE Podcast im Fokus: Sichere Zusammenarbeit

TeamDrive gilt als „sichere Sync&Share-Software made in Germany” für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann.

Im Silicon DE Podcast mit Carolina Heyder erklärt Detlef Schmuck, COO, Geschäftsführer, Gesellschafter und Mitgründer der TeamDrive Systems GmbH, wie wichtig für Unternehmen die sichere Kollaboration ist und warum Daten stets verschlüsselt werden sollten.

Er erläutert das Konzept einer Zero Knowledge Systemarchitektur und was Unternehmen tun sollten, um Datenschutzkonformität und ähnliche Compliance-Vorgaben zu erreichen und wie Mitarbeiter eingebunden werden, die an problematischen Standorten wie beispielsweise China oder aktuell der Ukraine arbeiten.

Weiterhin betont er die Bedeutung von Zero Knowledge für die sichere Kommunikation und wie mit sensiblen Daten in der Cloud umgegangen werden sollte.

Hier geht es zum Download der Audio-Datei des Podcasts:

Zur Person:

Detlef Schmuck ist COO, Geschäftsführer, Gesellschafter und Mitgründer der TeamDrive Systems GmbH. Außerdem ist er Geschäftsführer der PRISMA Computer Technologie GmbH und der PMA Prisma Marketing Agency GmbH sowie CTO der Xcelerate GmbH. Er hat an der Universität Hamburg studiert. Er ist Co-Autor des kürzlich erschienen Buches „Metaverse“. Er sieht sich als Serial Entrepreneur mit Erfahrung in der Gründung und dem Wachstum von Unternehmen, der Einführung und Vermarktung neuer Produkte von null bis zu mehreren Millionen Euro Umsatz.