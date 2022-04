RaidForums: Strafverfolger schließen Hackerforum

US-Strafverfolger haben in Zusammenarbeit mit Europol das Hackerforum RaidForums geschlossen. Es wurde von Cyberkriminellen vor allem für den Verkauf und Ankauf von gestohlenen Datenbanken benutzt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler mehrere von dem Forum benutzte Domains.

“Die Zerschlagung dieses Online-Marktes für den Weiterverkauf gehackter oder gestohlener Daten zerstört eine der wichtigsten Möglichkeiten für Cyberkriminelle, vom groß angelegten Diebstahl sensibler persönlicher und finanzieller Daten zu profitieren”, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt des US-Justizministeriums (DOJ), Kenneth Polite in einer Erklärung.

Das US-Justizministerium geht davon aus, dass in dem Forum gestohlene Datenbanken mit insgesamt mehr als 10 Milliarden Datensätzen angeboten wurden. An den Ermittlungen wiederum waren neben Europol auch die britische National Crime Agency und Polizeibehörden in Portugal, Schweden und Rumänien beteiligt.

Über die Joint Cybercrime Action Taskforce arbeiteten die verschiedenen Länder mehr als ein Jahr lang zusammen, um Informationen auszutauschen und gegen die einzelnen Hintermänner des Marktplatzes zu ermitteln. Das führte schließlich auch zur Verhaftung des portugiesischen Staatsbürgers Diogo Santos Coelho in Großbritannien in Januar, der als Gründer und Chefadministrator von RaidForums angesehen wird. Er soll Zugänge zu Chaträumen verkauft haben, über die dann Details zu den gestohlenen und zum Verkauf stehenden Datenbanken ausgetauscht wurden.

Coelho wird in den USA unter anderem Verschwörung, Betrug und massenhafter Identitätsdiebstahl vorgeworfen. Derzeit ist er noch in Großbritannien in Haft – ihm droht jedoch die Auslieferung in die USA.

Ebenfalls verhaftet wurden zwei Komplizen von Coelho. Darunter ist ein 21-jähriger Brite, der zwischenzeitlich wieder aus der Haft entlassen wurden. Die Ermittler beschlagnahmten im Rahmen der Verhaftungen 5000 Pfund in Bar, mehrere Tausend Dollar und froren Kryptowährungen im Wert von mehr als 500.000 Dollar ein.