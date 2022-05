Kampf gegen Krypto-Währungsbetrug

Die US-Finanzaufsichtsbehörde SEC will betrügerische Aktivitäten im boomenden Markt der Kryptowährungen eindämmen. Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde teilte mit, die Abteilung in Crypto Assets and Cyber Unit umzubenennen. Die Einheit werde sich auf die Verhinderung von Betrug konzentrieren, der sich Krypto-Asset-Angebote, Krypto-Asset-Börsen, Krypto-Asset-Lending- und Staking-Produkte, dezentrale Finanzplattformen, nicht austauschbare Tokens (NFTs) und Stablecoins zunutze macht. Der Krypto-Handel umgeht oft strenge regulatorische Kontrollen, indem er in Offshore-Ländern oder in regulatorischen Grauzonen operiert.

In der Zwischenzeit ist das Interesse der breiten Öffentlichkeit am Kryptomarkt sprunghaft angestiegen, was sich auch in einem sprunghaften Anstieg der Private-Equity-Investitionen in diesem Bereich, bekannt als web3, niederschlägt. Im März beispielsweise sammelte das Start-up Yuga Labs in einer von Andreessen Horowitz geleiteten Finanzierungsrunde rund 450 Millionen Dollar ein, um Otherside aufzubauen. Das dezentrales Metaverse baut auf NFT-Angeboten wie dem Bored Ape Yacht Club auf.

Laut Pitchbook belief sich das Risikokapital für Krypto-Projekte wie Blockchain-basierte Apps und Kryptowährungsplattformen im ersten Quartal dieses Jahres weltweit auf insgesamt 10 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die Gesamtjahresinvestitionen sind von 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 5,5 Milliarden im Jahr 2020 gestiegen, haben dann im Jahr 2021 einen Riesensprung auf 28 Milliarden gemacht.