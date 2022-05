Silicon DE im Fokus Podcast: Low-Code

Low-Code soll jeden Mitarbeiter zum Entwickler befördern. Wie Unternehmen von dem aktuellen Programmiertrend profitieren, erläutert Florian Binder, Principal Solution Consultant – Intelligent Automation, Process, RPA & CRM @ Pega – Build for Change, im Interview mit Carolina Heyder.

Florian Binder schildert die Gründe für den Erfolg von Low-Code und warum das Konzept so schnell so populär geworden ist. Er erklärt, welche Vorteile es bietet, wenn Fachanwender selbst Applikationen entwickeln. Die Ausgangslage ist die Anzahl an Problemen, die Unternehmen derzeit mit manuellen Prozessen, inkonsistente Erfahrungen und Silos haben und die mit Low-Code überwunden werden können. Low-Code-Plattformen lassen sich schnell einführen und fördern die teamübergreifende Zusammenarbeit. Eine echte Effizienzsteigerung ist mit Low-Code möglich. Eine wichtige Rolle spielt eine intuitive Benutzeroberfläche und ein unternehmensweites Dashboard bei Low-Code und die Reduktion von Schatten-IT.

Zur Person:

Florian Binder ist seit zehn Jahren für Pega Systems tätig und aktuell Principal Solution Consultant – Intelligent Automation, Process, RPA & CRM @ Pega – Build for Change. Zuvor war er mehr als sechs Jahre bei IBM, zuletzt als Solution Sales Professional – Business Process Management (BPM & BRMS). Er hat an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Stuttgart sowie an der Open University London studiert. Vorher besuchte er die Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt.